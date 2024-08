Ferragosto 2024 dei vip: tra mare e montagna

L’estate è ormai nel suo pieno splendore e a Ferragosto 2024, come molti di noi, anche le celebrità hanno cercato rifugio dalle alte temperature, optando per vacanze che promettono riposo e divertimento.

Da nord a sud, passando per destinazioni straniere, i personaggi del mondo dello spettacolo non perdono occasione di condividere con i followers momenti di serenità e spensieratezza, tra acque cristalline, montagne imponenti e tavolate festose.

Vediamo quindi come hanno scelto di trascorrere questa giornate ricca di sole e di allegria.

Vacanze tra mare e montagne

Chiara Ferragni e le sue vacanze greche rappresentano uno degli episodi estivi più seguiti sui social. Circondata dalle sorelle e dalla madre, l’influencer si gode la bellezza delle isole elleniche, lanciando un messaggio di unità familiare in tempi che definisce “turbolenti”. Il suo ex, Fedez, preferisce invece la Sardegna per le sue vacanze, scegliendo un’altra tra le mete predilette dagli italiani per l’estate.

Monica Setta, conduttrice e giornalista Rai, ha invece trascorso il giorno di Ferragosto 2024 presso la Masseria Torre Maizza di Savelletri (Fasano, BR) location dove ha festeggiato i suoi 60 anni. Non poco distante, a Borgo Egnazia, Luca Argentero e famiglia.

Ritrovi familiari e amici inseparabili

Michelle Hunziker opta per una vacanza all’insegna della natura e del legame familiare, condividendo con i suoi follower uno scatto in montagna insieme all’amica di sempre Serena Autieri, Aurora Ramazzotti, Cesare e Goffredo Cerza. L’atmosfera è quella rilassata di chi sceglie di trascorrere il tempo all’aria aperta, lontano dalle preoccupazioni quotidiane.

Amicizie e progetti futuri

La giornata di festa vede protagoniste anche Katia Follesa e Valeria Graci, legate da una lunga amicizia oltre che da una partnership professionale. Le due, che si apprestano a tornare insieme sul palco a novembre, hanno trascorso insieme il Ferragosto, celebrando la loro amicizia e i successi condivisi nel mondo dello spettacolo.

Tavolate festose e complimenti

Filippa Lagerback dedica la sua giornata alla famiglia, tra bagni in piscina e momenti di totale relax. Dall’altra parte, Antonella Clerici sceglie la Francia per il suo Ferragosto, precisamente in Normandia, dove, insieme al compagno Vittorio Garrone e amici tra cui Csaba dalla Zorza, Fulvio Marino e Carlotta Mantovan, ha allestito un tavolo celebrativo che ha ricevuto i complimenti per l’eleganza della mise en place.

Le vacanze dei vip non sono solo un momento di evasione personale ma diventano anche uno spaccato di tendenze, di scelte consapevoli o semplicemente di desideri realizzati. Dai rifugi montani alle spiagge esotiche, ogni scenario racconta storie di riposo, di legami, di celebrazioni che, in un modo o nell’altro, ci ricordano che l’estate è un tempo prezioso per ricaricare le energie, circondati dalle persone che amiamo.