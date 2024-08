Caldo afoso, notti ‘bollenti’ e temperature record: Ferragosto infuocato sull’Italia

(Adnkronos) – Caldo afoso, notti ‘bollenti’ e temperature record. La settimana di Ferragosto si preannuncia a dir poco infuocata sull’Italia. Poi, col passare dei giorni, qualche temporale potrebbe interessare alcune delle nostre regioni.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che l’attore principale che condizionerà il tempo nella settimana centrale di Agosto sarà il famigerato anticiclone africano denominato ‘Caronte’ che, dall’interno del deserto del Sahara abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo. Da segnalare solamente il rischio di qualche insidioso temporale su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro specie tra martedì 13 e mercoledì 14; vista la tanta energia potenziale in gioco non va sottovalutato il pericolo derivante da questi eventi con la possibilità pure di locali grandinate o nubifragi.

La massa d’aria in questione, molto calda, di matrice subtropicale, provocherà, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un’impennata delle temperature già a partire dalla giornata odierna; nel corso della giornata di Ferragosto (giovedì 15) il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 36-38°C durante le ore pomeridiane. Addirittura a Firenze si potranno raggiungere picchi fino a 39°C.

Non escludiamo inoltre che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà anche l’afa: le masse d’aria via via più calde in seno all’anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul Mar Mediterraneo dal Sahara verso l’Italia; condizione questa, ricordiamo, di disagio fisico.

NEL DETTAGLIO



Lunedì 12. Al Nord: sole prevalente e molto caldo, qualche rovescio sulle Alpi nel pomeriggio. Al Centro: sole prevalente e molto caldo. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

Martedì 13. Al Nord: temporali pomeridiani lungo le Alpi; sole altrove. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: tutto sole.

Mercoledì 14. Al Nord: rovesci pomeridiani lungo l’arco alpino; sole prevalente altrove. Al Centro: temporali pomeridiani nell’interno. Al Sud: bel tempo ovunque.

TENDENZA: Ferragosto con qualche temporale sui rilievi, altrove tanto sole e clima sempre rovente.