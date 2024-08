Atp Cincinnati: Sinner agli ottavi, Berrettini battuto da Rune

(Adnkronos) – Buono l’esordio di Jannik Sinner ai sedicesimi dell’Atp di Cincinnati, l’azzurro va subito agli ottavi. L’altoatesino ha superato in due set, con qualche difficoltà, il diciannovenne idolo di casa Alex Michelsen, n. 57 Atp, con il punteggio di 6-4 7-5 in poco più di un’ora e cinquanta minuti di gioco.

“Dopo i problemi accusati in Canada non sono ancora fisicamente al 100% però cerco di abituarmi a queste condizioni – ha detto Sinner – E’ stato un match duro, lui qui aveva già giocato tre partite mentre per me era la prima. Ha servito molto bene, ho cercato di capire un po’ le condizioni però sono molto contento. Questo è un torneo dove ho sempre fatto fatica gli scorsi anni: cerco di mantenere sempre un atteggiamento mentale positivo e questo è quello che oggi mi ha aiutato sicuramente a vincere. Ovvio, l’obiettivo principale è l’Open degli Stati Uniti. Non ho avuto modo di prepararmi al meglio ma adesso sono qua e cercherò di giocare il maggior numero possibile di partite”.

Finisce invece all’inizio la corsa di Matteo Berrettini all’Atp sul cemento di Cincinnati. L’azzurro, n.42 al mondo e partito vincendo largamente il primo set contro Holger Rune per 6-2, è stato raggiunto e superato dal danese, n. 16, che ha vinto i successivi due set 6-1 6-4 in poco meno di un’ora e 50 minuti di gioco.