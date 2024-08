Alzati e Fattura LIVE: Il 12 ottobre imprenditori e freelancer prenderanno d’assedio la Borsa italiana

Il 12 ottobre 2024 più di 500 imprenditori e freelancer da tutta Italia si riuniranno nella sede della Borsa italiana a Milano per una full-immersion di un’intera giornata sulle tecniche di vendita più efficaci e comprovate nel mercato in cui viviamo oggi. Il merito di questo smobilitamento del tessuto imprenditoriale italiano è della seconda edizione di Alzati e Fattura LIVE, l’evento di riferimento sulla vendita organizzato dall’accademia di business Twenty Business Training con sede fisica a Milano.

“Quest’anno con Alzati e Fattura LIVE puntiamo ad alzare ancora una volta l’asticella della formazione nella vendita in Italia!” – rivela Valerio Girolami, CEO & Founder di Twenty Business Training. “L’anno scorso con la prima edizione di Alzati e Fattura LIVE siamo riusciti a portare come speaker sul nostro palco la crème de la crème dell’imprenditoria italiana, – continua Valerio Girolami – con speaker come Tomaso Trussardi, Stefania Lo Gatto, Sergio Borra e Gianluca Tacchella di Carrera Jeans che hanno trasmesso tutta la loro esperienza imprenditoriale pluridecennale ad una platea di oltre 500 imprenditori e professionisti da tutta Italia. Ma quest’anno siamo andati addirittura oltre coinvolgendo i leader della formazione imprenditoriale e finanziaria italiani, perché calcheranno il palco della Borsa italiana come nostri speaker Mirco Gasparotto, Alfio Bardolla e Steven Basalari che, insieme al sottoscritto, trasmetteranno ai 500 presenti tutta la propria esperienza e le tecniche di vendita più efficaci e comprovate nel mercato odierno che hanno permesso loro di diventare i leader indiscussi nei propri settori.”

E alla domanda del motivo dietro la creazione di un evento formativo di tale portata Valerio Girolami ha risposto: “Oggi per un imprenditore o un freelancer vendere sta diventando sempre più un’impresa e ciò avviene perché il mercato non è più quello di qualche anno fa e sta diventando sempre più complesso, distratto e scettico giorno dopo giorno.” Ha poi aggiunto Alessandro Cutri, co-fondatore di Twenty Business Training: “l’unica soluzione per non rimanere travolti dal mercato e dalla concorrenza è formarsi e aggiornarsi continuamente acquisendo le strategie e tecniche di vendita che funzionano davvero oggi da quegli esperti che operano e le applicano quotidianamente nel mercato ottenendo risultati di estremo rilievo. Questo è il motivo per cui noi di Twenty Business Training abbiamo ideato Alzati e Fattura LIVE e per cui consigliamo vivamente di partecipare ad ogni imprenditore e freelancer che desidera tornare al passo e incrementare in modo deciso il numero delle sue vendite, il tutto in una sola giornata di formazione full-immersion e di networking.”

Le iscrizioni alla seconda edizione di Alzati e Fattura LIVE sono ufficialmente aperte e maggiori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale dell’evento: https://20bt.it/step/alzati-fattura-live-12ottobre2024/