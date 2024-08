Alvaro Morata si separa da Alice Campello: “Una decisione dolorosa”

(Adnkronos) – “Dopo averci riflettuto, io e Alice abbiamo deciso di separare le nostre strade”. Inizia così la storia pubblicata da Alvaro Morata in cui annuncia la separazione da Alice Campello, con la quale si era sposato nel 2017 e ha avuto 4 figli. “Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco – prosegue il calciatore spagnolo acquistato poco meno di un mese fa dal Milan – in cui ci siamo amati e aiutati a vicenda, moltissimo”.

“Sono stati anni meravigliosi – prosegue Morata – in cui sono nati i nostri quattro figli, che sono sicuramente la cosa migliore che abbiamo mai fatto. E’ stata una decisione dolorosa, per questo chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto sotto i riflettori, perché ripeto: non ci siamo mai mancati di rispetto. Solo molte incomprensioni che a poco a poco hanno usurato le cose”.

“Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore – conclude – e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande insegnamento”.

Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d’Europa, Morata ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno.