Abbonamenti calcio in tv 2024: costi e piattaforme (Sky, DAZN, Mediaset, Amazon)

Il mondo del calcio si prepara a rivivere le emozioni del nuovo campionato italiano e delle competizioni europee. Con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, appassionati e tifosi si interrogano su dove poter seguire le vicende delle proprie squadre del cuore tra Serie A, Champions League e le altre competizioni internazionali. Quale piattaforma scegliere e quali abbonamenti sottoscrivere per non perdersi nemmeno un minuto di gioco? Vediamo insieme le opzioni disponibili per la stagione che sta per cominciare.

Dove seguire la Serie A

La Serie A, che prende il via il 17 agosto, sarà interamente disponibile su Dazn, piattaforma che trasmetterà tutte e dieci le partite di ogni giornata. Grazie a un accordo in coesclusiva, tre di queste saranno visibili anche su Sky, offrendo agli appassionati alternative per la visione delle partite.

I piani tariffari di Dazn

Dazn non offre solo calcio ma un ampio ventaglio di sport. I suoi tre pacchetti – start, standard e plus – si adattano a diverse esigenze e portafogli. Il piano più accessibile, Start, propone un’offerta variegata che esclude il calcio, con un costo di 11,99 euro al mese. Per i fan della Serie A, il piano Standard a 34,99 euro mensili rappresenta la scelta obbligata, mentre il Plus consente la visione contemporanea su due dispositivi anche in luoghi differenti al costo di 59,99 euro al mese.

Opzioni di abbonamento e promozioni

In un’epoca di visione flessibile, le piattaforme competono anche sul fronte delle agevolazioni. Dazn, per esempio, offre la possibilità di abbassare il costo dell’abbonamento mediante sottoscrizioni annuali, con risparmi significativi a seconda del piano scelto. TimVision rappresenta un’altra soluzione interessante, combinando in promozione contenuti Dazn e altre offerte sportive, arricchite dal catalogo di Disney+ e altri servizi di intrattenimento, a partire da 24,99 euro mensili.

Calcio internazionale e Champions League

Le coppe europee, tra cui la Champions League, rappresentano un capitolo a sé. Sky si conferma il principale broadcaster per il triennio 2024-2027, riservandosi una generosa porzione di questo palinsesto. Importante è la presenza di Prime Video, che trasmetterà le migliori 18 partite delle squadre italiane in Champions, con un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Questo dettaglio evidenzia la frammentazione dei diritti televisivi e la necessità per gli appassionati di disporre di più abbonamenti per seguire tutto il calcio desiderato.

Conclusioni: quale abbonamento scegliere?

La prossima stagione calcistica impone agli appassionati una scelta informata tra diverse opzioni di abbonamento. Per seguire la Serie A, la Serie B, le coppe europee e la migliore partita di Champions del mercoledì, è necessario considerare abbonamenti multipiattaforma. La soluzione più economica si aggira sui 54,97 euro, combinando Dazn Standard con TimVision, Now e Prime. Questo scenario sottolinea l’importanza di valutare attentamente le proprie priorità di visione e budget a disposizione, in un mercato in continua evoluzione che offre modalità sempre più personalizzate di fruire dello sport più amato al mondo.