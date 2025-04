Treni, circolazione fortemente rallentata su Alta velocità Bologna-Firenze: ritardi fino a 90 minuti

(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Bologna-Firenze per accertamenti tecnici. I treni Alta Velocità circolano in senso alternato su un solo binario e potranno registrare ritardi fino a 90 minuti. E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura.