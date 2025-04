“Spose in Affari”: Il Nuovo Show di Real Time dedicato agli abiti da sposa

Il Fascino del “Wedding” incontra l’Adrenalina delle Aste

Nel cuore della programmazione televisiva italiana, un nuovo format si prepara a catturare l’attenzione del pubblico. A partire dal 19 giugno, ogni mercoledì alle 21:20, Real Time presenta “Spose in Affari“, uno show inedito che porta sul piccolo schermo la magia degli abiti nuziali unita all’eccitazione delle aste live.

La Nuova Vita degli Abiti da Sposa

Gli abiti da sposa, quei capolavori di tessuto e sogni, spesso rimangono nascosti negli armadi dopo il grande giorno. “Spose in Affari” offre una seconda vita a questi tesori, trasformando un singolo momento di gioia in un’opportunità di felicità per altre future spose, mentre beneficia anche chi desidera vendere il proprio abito.

Protagonisti d’Eccezione

Il programma vede come protagonisti la carismatica conduttrice e attrice Lodovica Comello, alla sua prima esperienza sul canale, e il celebre Enzo Miccio, guru indiscusso del wedding planning. Insieme, porteranno il loro savoir-faire in uno scenario di gare e glamour.

Dinamiche dell’Asta

Ogni puntata si articola attorno all’asta di tre diversi abiti. Le contendenti, tutte aspiranti spose determinate a trovare il loro abito ideale, si sfideranno per aggiudicarsi il miglior pezzo al miglior prezzo. Tra questi, un “abito al buio” scelto e trasformato da Enzo, promette di regalare sorprese e colpi di scena.

Momenti Emozionanti e Risultati Inaspettati

Al termine di ciascuna asta, la fortunata vincitrice avrà l’opportunità di indossare il suo nuovo abito davanti ad amici e familiari, offrendo un finale ricco di emozioni e soddisfazioni personali. Ma quale sarà la reazione del pubblico? E le spose, saranno soddisfatte delle loro scelte?

“Spose in Affari” non è solo un reality show, ma un viaggio nei sogni e nelle aspirazioni di molte donne, arricchito dall’expertise di figure di spicco nel mondo del wedding italiano. Un appuntamento imperdibile per chi ama il mondo dei matrimoni e delle trasformazioni spettacolari.

Informazioni Utili

“Spose in Affari” è una produzione Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Segui l’hashtag ufficiale #SPOSEINAFFARI e non perdere l’opportunità di vivere da vicino le emozioni di questo innovativo show. Inoltre, per chi non potesse seguirlo in diretta, la serie è disponibile anche on demand su discovery+.

Assicurati di sintonizzarti su Canale 31 del Digitale Terrestre per scoprire chi tra le future spose riuscirà a trasformare un’asta in un sogno realizzato.