SNAI – Europeo: c’è la Spagna sulla strada dell’Italia. Gli Azzurri partono dietro, la seconda vittoria paga 3,75

(Adnkronos) – Dopo il successo contro l’Albania, l’asticella si alza: a Gelsenkirchen, la squadra di Spalletti affronta le Furie Rosse, avanti a 2,15, con il pareggio a 3,20. Retegui e Scamacca a 4,00 i marcatori italiani più probabili

Milano, 19 giugno – Superato brillantemente l’esordio contro l’Albania, l’Italia testa le sue ambizioni. Giovedì sera a Gelsenkirchen gli Azzurri affrontano il loro secondo impegno all’Europeo contro la Spagna, con cui l’Italia condivide il primato del Gruppo B dopo i primi 90 minuti. L’asticella, rispetto a sabato scorso, inevitabilmente si alza e la Nazionale, in questo caso, parte dietro. Le quote Snai sono dalla parte delle Furie Rosse, favorite a 2,15, con il pareggio a 3,20 e il «2» a 3,75 (l’Italia formalmente gioca in trasferta e, tra l’altro, scenderà in campo con la maglia bianca). Nonostante il 2-1 all’Albania di sabato scorso, l’Under a 1,65 si fa preferire all’Over a 2,10; più equilibrio, invece, tra il Goal a 1,83 e il No Goal a 1,88.

Marcatori Ci sono solo giocatori spagnoli nella Top 5 dei probabili marcatori per la sfida della Veltins Arena: guida Alvaro Morata a 3,00, seguito da Joselu, Ayoze Perez, Ferran Torres e Oyarzabal a 3,50. Mateo Retegui e Scamacca sono i primi Azzurri, a 4,00. Un bis di Barella dopo il gol all’Albania paga 8,00, mentre quello di Bastoni è offerto a 15.

Risultato esatto Sebbene le quote siano dalla parte della squadra di De La Fuente, l’1-1 a 6,25 è il risultato esatto più probabile; seguono l’1-0 a 7,00, lo 0-0 a 8,25 e il 2-1 a 9,50.

Antepost La vittoria contro l’Albania non ha modificato la quota Snai per il titolo europeo dell’Italia, che si gioca sempre a 15, con Inghilterra e Francia favorite a 5,00. Così come invariata è la quota per il primo posto nel girone (3,00), con la Spagna che invece è scesa da 1,85 a 1,38.

