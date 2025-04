Si schianta in scooter contro un cervo, turista milanese muore nel Cagliaritano

(Adnkronos) – Un turista milanese ha perso la vita per un incidente con un cervo nel Cagliaritano. Il 68enne Gianfranco Palma stava percorrendo in scooter viale Fra Nazareno a Is Molas, località di Pula. In un tratto di strada buio si è scontrato violentemente con un cervo ed è caduto a terra battendo la testa. Subito si sono fermati altri automobilisti, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi. Pula è una rinomata località balneare della Città metropolitana di Cagliari e lì la vittima stava passando le sue vacanze.