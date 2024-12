Roma, in quota sogno Chiesa, per i bookie è viva la pista Morata

(Adnkronos) – Sta prendendo forma la prima “vera” Roma di Daniele De Rossi, a comando del club giallorosso per la prima volta da inizio stagione. Sono diversi giocatori seguiti dal club capitolino, la maggior parte di loro impegnati nell’Europeo di Germania: il sogno si chiama Federico Chiesa, un’idea concreta per gli esperti di Snai, che vedono a 2,75 il passaggio dell’esterno bianconero alla Roma, seguito dal capitano della Spagna Alvaro Morata, offerto a 4 su Sisal e dal centravanti azzurro Mateo Retegui, proposto a quota 5. Un altro reparto in cui potrebbe intervenire la Roma, riferisce Agipronews, è quello degli esterni bassi: in pole la coppia azzurra Raul Bellanova e Giovanni Di Lorenzo, entrambi dati a 3,50 mentre chiude in lavagna il mancino serbo della Juventus, Filip Kostic a 5 volte la posta.