Putin pilota e Kim navigatore, la coppia nella supercar – Video

(Adnkronos) – Vladimir Putin pilota, Kim Jong Un navigatore. Il presidente russo, in visita in Corea del Nord, si esibisce al volante della Aurus, la super car donata al leader di Pyongyang. Nelle 24 ore di visita, la coppia è stata protagonista più volte al volante, con un’alternanza di ruoli. Anche Kim si è messo alla guida per portare l’ospite da una tappa all’altra nell’itinerario definito.