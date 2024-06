McLaren: allo studio la nuova hypercar e l’inedita Super SUV

Stando alle indiscrezioni, McLaren introdurrà prossimamente l’inedita Super SUV e la nuova hypercar. Quest’ultima rappresenterà l’erede della P1 introdotta lo scorso decennio, mentre lo stile sarà in linea con l’antenata McLaren F1 degli anni ’90. Tuttavia, sarà riconoscibile per la configurazione biposto dell’abitacolo, l’apertura ad ali di gabbiano delle porte e l’alettone posteriore di grandi dimensioni.

Momentaneamente nota come modello P18, la nuova hypercar di McLaren dovrebbe essere svelata nel corso del 2026 e non è esclusa l’adozione della denominazione Lauda. Sarà prodotta in soli 400 esemplari, in vendita al prezzo unitario di almeno 2 milioni di euro. Inoltre, sarà proposta con la propulsione ibrida Plug-In Hybrid da oltre 1.000 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 4.0 V8 biturbo e il propulsore elettrico dedicato.

La nuova McLaren Lauda porterà al debutto la piattaforma modulare della Casa di Woking, destinata anche all’inedita Super SUV. Infatti, anche la futura McLaren GTX avrà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Riconoscibile per la carrozzeria SUV coupé a cinque porte, sarà disponibile con le motorizzazioni a benzina 3.0 V6 e 4.0 V8, entrambe dotate della doppia sovralimentazione ed abbinate all’unità elettrica dedicata. La massa, infine, sarà inferiore ai 1.500 kg.