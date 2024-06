Le tracce della prima prova degli esami di maturità 2024

Al via oggi gli esami di maturità per un totale di 526.317 studenti, tra cui 512.530 interni e 13.787 esterni. Con 14.072 commissioni mobilitate e ben 28.038 classi coinvolte, l’evento segna un momento decisivo per migliaia di giovani pronti a chiudere un importante capitolo della loro vita scolastica.

La distribuzione dei candidati

I licei scientifici si confermano i protagonisti con 266.057 candidati, seguiti dagli istituti tecnici con 172.504 studenti, mentre gli istituti professionali contano 87.756 aspiranti maturandi. Questa distribuzione evidenzia la variegata offerta formativa che caratterizza il sistema educativo nazionale.

Dettagli sulla prima prova

La giornata ha preso il via alle 8.30 con la prima prova, che è unificata per tutti gli studenti. Questo test è cruciale poiché verifica non solo la padronanza della lingua italiana (o della lingua di insegnamento) ma anche le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche.

Tematiche e tipologie di tracce

Il Ministero dell’Istruzione offre sette diverse tracce tematiche che spaziano tra ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere la traccia che meglio rispecchia la loro preparazione e i loro interessi, dimostrando così una personalizzazione dell’approccio all’esame.

Struttura della prova

La prova può articolarsi in più parti, permettendo di esaminare diverse competenze. Importante è la capacità di analizzare i testi e articolare risposte che mostrino non solo comprensione, ma anche un’efficace capacità argomentativa e critica. Gli studenti dispongono di un massimo di 6 ore per completare questa prova, una vera e propria maratona intellettuale che mette alla prova la loro resistenza e preparazione.

Testi e tracce della Maturità 2024

Nell’attuale paesaggio educativo, la scelta dei temi per le tracce della maturità 2024 spazia dalle riflessioni sulla vita digitale alle profonde analisi storiche, mettendo in luce l’importanza di comprendere il nostro passato e il presente tecnologico.

Uno dei testi selezionati è “Profili selfie e blog” di Maurizio Caminito, un’opera che stimola gli studenti a ponderare il significato e l’importanza dei diari personali nell’era digitale. Questo tema invita i maturandi a esplorare come le piattaforme digitali abbiano trasformato il modo in cui esprimiamo i nostri pensieri più intimi e personali, riflettendo su come la tecnologia modella l’identità personale e collettiva.

Parallelamente, il silenzio diventa protagonista grazie a “Riscoprire il silenzio” di Nicoletta Polla Mattiot. Questo tema, altrettanto essenziale, sollecita i giovani a valutare l’importanza del silenzio e della riflessione in un mondo sempre più dominato dal rumore e dalla distrazione continua.

Un’altra traccia significativa è stata tratta dall’opera “Storia d’Europa” dello storico Giuseppe Galasso, che affronta il tema delicato e controverso dell’uso dell’energia atomica. Un invito a riflettere sulle decisioni che hanno modellato il corso della storia e le loro ripercussioni etiche e morali.

La saggezza e l’umanità di Rita Levi Montalcini emergono con forza in “Elogio dell’imperfezione”, dove l’accento è posto sulla bellezza e il valore delle imperfezioni umane, un messaggio potente per i giovani in procinto di entrare nel mondo adulto.

Infine, la poesia e il teatro hanno il loro spazio attraverso le opere di Giuseppe Ungaretti e Luigi Pirandello. “Pellegrinaggio” di Ungaretti, parte della raccolta “L’Allegria”, e le opere di Pirandello, offrono agli studenti un’opportunità di immergersi nella profondità del linguaggio poetico e nella complessità della natura umana.

Aggiunto al panorama degli argomenti per gli esami di maturità, troviamo anche l’importante contributo di Maria Agostina Cabiddu sul tema della carta costituzionale. Il suo testo “l’Intuizione dei costituenti” è stato scelto come traccia, lodando la visione lungimirante dei padri costituenti. Questa riflessione sottolinea l’importanza di comprendere e valorizzare le basi su cui si fonda la nostra repubblica.

Questi temi non solo sfidano i maturandi a riflettere profondamente, ma offrono anche una panoramica di come letteratura e storia possano servire come specchi per la nostra società e come guide per il futuro.

Elenco delle Tracce per l’Esame di Maturità 2024