Lancia: il ritorno dei modelli Gamma e Delta dopo la nuova Ypsilon

Con la nuova Lancia Ypsilon, svelata recentemente, quest’anno è iniziato il rilancio sul mercato europeo dello storico costruttore italiano. Dopo il ritorno anche della leggendaria sigla HF, nel corso del 2026 debutterà la nuova SUV coupé Lancia Gamma di medie dimensioni.

Sarà prodotta presso l’impianto lucano di Melfi (PZ) che, stando alle indiscrezioni, adotterà anche l’assemblaggio della futura Lancia Delta. Quest’ultima, attesa nel corso del 2028, sarà la rediviva compatta del celebre costruttore italiano, la cui carrozzeria hatchback sarà in linea con l’illustre antenata.

Tuttavia, non sono escluse sorprese, ovvero la SUV di piccole dimensioni Lancia Zeta come gemella della Peugeot 2008 e la nuova berlina di grandi dimensioni Lancia Thema che omaggerà l’omonima ammiraglia degli anni ’80. Infine, potrebbero essere allestiti esclusivi modelli in serie limitata con le mitiche denominazioni Stratos, Montecarlo e Aurelia.