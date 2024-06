Iniziano gli Europei e Borghetti, il liquore al caffè che celebra la passione per il calcio, ti premia con un ricco concorso

(Adnkronos) – Milano, 19 giugno 2024. L’estate 2024 si preannuncia un periodo straordinariamente intenso e appassionante per tutti gli amanti dello sport, in particolare del calcio. Con eventi di rilievo internazionale come gli Europei di Calcio, la Copa America e le Olimpiadi di Parigi, ci sarà un continuo susseguirsi di competizioni mozzafiato che terranno incollati milioni di tifosi agli schermi e, per chi potrà, sugli spalti. In questo contesto di grande entusiasmo e fermento sportivo, Borghetti, il celebre liquore al caffè di Fratelli Branca Distillerie si inserisce con una proposta irresistibile per tutti i suoi appassionati: il concorso “Il gusto che ti fa vincere”.



Borghetti: la giusta energia per un’estate intensa



Sarà un’estate calda, questa che ci apprestiamo a vivere, grazie alle emozioni sportive che ci riserverà. Gli Europei di calcio in partenza, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di calcio di tutto il mondo, raduneranno le migliori nazionali europee pronte a sfidarsi per il titolo continentale in un torneo itinerante che vedrà impegnati i principali stadi della Germania. A breve distanza in America partirà la celebre Copa America, con la sua storia e passione, una manifestazione in grado di accendere gli animi degli appassionati di calcio sudamericano, e non solo.

Infine, per completare un’estate già densa di eventi, le Olimpiadi di Parigi offriranno una miriade di competizioni in diverse discipline, coinvolgendo atleti da tutto il mondo e regalando momenti indimenticabili.

In questo contesto di grande fermento sportivo e con un calendario così ricco di eventi importanti, mantenere alta l’energia sarà fondamentale. Ed è qui che entra in campo Borghetti, il liquore al caffè espresso che da sempre accompagna i momenti di convivialità e passione. Borghetti, con il suo inconfondibile gusto di vero caffè espresso, è il compagno ideale per condividere le emozioni sportive con amici e familiari e, quest’anno, offre anche la ghiotta occasione di vincere premi ogni giorno.

Il concorso “Il gusto che ti fa vincere”



Per rendere ancora più speciale questa estate di calcio, infatti, Borghetti ha lanciato un’iniziativa straordinaria: il concorso “Il gusto che ti fa vincere”. Dal 15 maggio al 31 agosto, acquistando una bottiglia di Borghetti e conservando lo scontrino, sarà possibile partecipare a un concorso che mette in palio fantastici premi. Partecipare è semplice, basta infatti:

• Acquistare una bottiglia di Borghetti;

• Conservare lo scontrino che attesta l’acquisto;

• Visitare la pagina del concorso;

• Caricare lo scontrino seguendo le istruzioni;

• Giocare e provare a vincere uno dei premi in palio ogni giorno.

Il concorso prevede premi giornalieri e un’estrazione finale che renderanno l’estate ancora più eccitante. Ogni giorno, un fortunato vincitore si aggiudicherà un buono spesa del valore di 200 euro o un abbonamento calcio a una piattaforma di streaming, ideale per seguire tutte le partite e non perdere neanche un gol. Ma le sorprese non finiscono qui: partecipando al concorso, si avrà anche la possibilità di essere estratti per vincere uno dei cinque iPhone 15 messi in palio nell’estrazione finale, piccoli gioielli di alta tecnologia che tutti desiderano.

Borghetti e il calcio: un legame di passione



Nato ad Ancona nel 1860 per mano e intuizione di Ugo Borghetti, questo liquore al caffè è da moltissimo tempo legato al mondo degli stadi. Si tratta di un legame che affonda le sue radici nello stadio del Conero, dove circa un secolo dopo la sua nascita, Borghetti divenne la “bevanda dei tifosi”. Le partite della domenica si sovrapponevano all’orario del pranzo, costringendo i tifosi a lasciare la tavola in fretta, ma alcuni riti per gli italiani sono irrinunciabili e il caffè uno di questi. Quale modo migliore per scaldarsi sugli spalti freddi e umidi o per trovare la giusta energia sotto il sole cocente se non con un liquore dalla gradevole gradazione e con tutte le caratteristiche del vero caffè espresso?

I bar e i venditori ambulanti colsero presto questa opportunità, e già dagli anni ’50 Borghetti era venduto negli stadi nel classico formato on the go da 3,35 cl, con il tappo rosso e la stella rosso-oro inconfondibile, il mitico “Borghettino”. Dalle Marche, Borghetti conquistò i principali stadi d’Italia come il San Paolo di Napoli, il San Nicola di Bari e l’Olimpico di Roma, diventando un’icona del tifo calcistico italiano e della passione italiana.

Borghetti, infatti, non è solo un liquore, ma un vero e proprio simbolo di tradizione e qualità. Con la sua ricetta segreta che combina il gusto intenso del caffè espresso con il liquore, Borghetti è il prodotto ideale per chi cerca un’esperienza unica e coinvolgente. Perfetto da gustare da solo o in compagnia, il liquore al caffè di Fratelli Branca Distillerie rende ogni momento speciale, trasformando ogni sorso in un attimo di pura passione.

Quest’anno, con il concorso “Il gusto che ti fa vincere”, Borghetti vuole celebrare ancora di più il profondo legame con il mondo del calcio e dei tifosi, portando un pizzico di fortuna e tanti premi ai suoi consumatori. Non resta che acquistare una bottiglia di Borghetti, partecipare al concorso e prepararsi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna dello sport, della passione e soprattutto di un buon liquore al caffè di qualità.

Caffè Borghetti

FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.p.A.

https://www.caffeborghetti.com/