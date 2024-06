Il sogno dell’imprenditore Francesco Tosto: città ad emissioni zero. Ecco la rivoluzione…

“Città autosufficienti ed ecologiche dal punto di vista energetico usando fonti di energia rinnovabile”. Francesco Tosto, pugliese, imprenditore del settore edile, vuole rivoluzionare le città. E per farlo ha un sogno nel cassetto: costruire città e paesi ad emissioni zero. “Fotovoltaico e sorgenti geotermali possono essere parte integrante delle nostre città”, aggiunge Tosto. “Creando trasporti ad emissioni zero, riciclando i rifiuti al 95%, le costruzioni verranno eseguite con l’utilizzo di materiali specifici ad esempio il cemento a basse emissioni di carbonio, usando il 70% dell’alluminio riciclato, queste caratteriste dovrebbero essere usate sia per le nuove costruzioni sia per i lavori pubblici.”, dice.

Tosto, da sempre con il pallino del business, inserito nella classifica Men’s Journal “Top 10 Imprenditori Italiani 2023”, ha diversificato i suoi investimenti. “Sono mirati anche in altri settori ad esempio il resort luxury, che sarà realizzato nella zona del Salento in Puglia, anche l’acquisizioni di nuovi terreni per la costruzione di Residence e villaggi, chiaramente anche nei lavori pubblici ci sarà da lavorare ed acquisire altre commesse, il momento migliore è ora e il tempo darà le sue risposte”, racconta.

La sua società – T&C Costruzioni srl – è in continua evoluzione e crescita. “Abbiamo assunto nuovo personale qualificato e preparato, l’acquisizione di attestazioni e certificazioni ci porterà a crescere sempre più, operiamo in tutta la Puglia e sicuramente opereremo in tutta Italia nei prossimi anni, la sede al nord è sempre il nostro pensiero costante, così da creare un asse Nord-Sud per la gestione delle nostre commesse”, conclude.