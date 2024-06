Europei 2024, Gruppo F: Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

(Adnkronos) –

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo vince 2-1 in rimonta sulla Repubblica Ceca la gara di esordio nel gruppo F di Euro 2024. I cechi sono passati in vantaggio al 62′ con Lukáš Provod, per poi subire la rimonta al 69′ con l’autogol di Robin Hranác e al 92′ grazie al gol di Francisco Conceiçao, 18 anni più giovane di Cr7.

Il primo tempo si era chiuso senza reti anche se ben giocato dai lusitani, in controllo del gioco ma pericolosi in sole due occasioni, entrambe con Cristiano Ronaldo protagonista. Al 32′ Cr7 arriva sulla verticalizzazione di Bruno Fernandes ma calcia su Stanek in uscita bassa. Sugli sviluppi ci prova Vitinha dalla distanza ma è ancora attento il numero 1 ceco. Al 46′ ancora Ronaldo protagonista con una conclusione in area di rigore su cui si oppone ancora il portiere ceco.

Nella ripresa ancora pericolosa la squadra di Martinez con Dalot prima e Ronaldo poi che al 58′ su calcio di punizione che aggira la barriera ma termina tra le braccia di Stanek. Al 62′ passa in vantaggio un po’ a sorpresa la Repubblica Ceca con Provod che di prima intenzione dal limite batte Diogo Costa. I portoghesi si riversano in avanti e al 69′ in maniera fortunosa trovano il pari: cross di Vitinha deviato da Nuno Mendes con Stanek che respinge sulla gamba di Hranac che insacca nella propria porta per l’1-1. Il Portogallo crede al successo al 70′ Bernardo Silva impegna ancora Stanek. All’87’ il Portogallo va in rete ma l’urlo di gioia viene strozzato in gola dal Var che annulla per fuorigioco il gol di Diogo Jota da pochi passi dopo il palo colpito da Cr7 che era in posizione irregolare. Al 92′ arriva il gol del giovane Francisco Conceicao appena entrato. Pedro Neto sfonda sulla sinistra e crossa al centro, Hranac intercetta ma non allontana e favorisce l’intervento di Conceicao che fa 2-1.