Cent’anni di onde sonore: Il viaggio di Savino Zaba con la Radio Italiana nel suo nuovo libro

Rai Libri presenta un’opera rivoluzionaria che celebra un secolo di trasmissioni radiofoniche: “Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024”, scritto dal rinomato Savino Zaba. Questo libro non è solo un’analisi storica, ma un intimo racconto che attraversa decenni di evoluzioni tecnologiche e culturali.

Dalle Origini alle Innovazioni Digitali

Nel corso di cento anni, la radio ha giocato un ruolo cruciale nel modellare la società italiana. Dalle modeste prime trasmissioni dell’URI negli anni Venti alla potente strumento di propaganda fascista durante il periodo bellico, la radio ha visto una trasformazione drastica. Il dopoguerra segna una nuova era, con la radio che diventa uno strumento fondamentale nella divulgazione della cultura di massa, segnando l’alba delle emittenti locali e, infine, l’ingresso nell’era digitale.

Il Cuore del Libro: Un Tributo alla Musica e ai Protagonisti

Ogni capitolo del libro è intitolato con il nome di una canzone che ha segnato le epoche, illustrando il potente legame tra la radio e la musica che ha scandito la vita quotidiana degli italiani. Savino Zaba, con una “dichiarazione d’amore” verso questo medium, ci guida attraverso un percorso che intreccia le voci del passato con quelle contemporanee, arricchito dalle testimonianze dei colleghi in attività.

Le Parole di Renzo Arbore e Claudio Cecchetto

Le riflessioni di figure iconiche come Renzo Arbore e Claudio Cecchetto arricchiscono ulteriormente l’opera, offrendo una prospettiva unica sulle trasformazioni e l’importanza della radio nel panorama mediatico italiano.

Interazione Multimediale: Il QR Code

Un elemento innovativo del libro è il QR code, che permette ai lettori di ascoltare “Cento Suonati”, una canzone scritta e interpretata da Savino Zaba, creando un’esperienza immersiva che fonde lettura e ascolto.

Savino Zaba: Una Vita Dedicata ai Media

Savino Zaba non è solo autore, ma una vera e propria colonna del broadcasting italiano, con una carriera che spazia dalla radio alla televisione, e ora anche al teatro come direttore del Teatro Mercadante di Cerignola.

Acquista il Libro

Non perdere l’occasione di possedere questo pezzo di storia. Acquista il libro qui: Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024.

Conclusione

Il libro di Zaba non è solo una celebrazione della radio, ma un invito a riflettere sul suo impatto nella nostra vita quotidiana e culturale. Disponibile dal 19 giugno 2024, “Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024” è un must per chiunque sia interessato a comprendere come un medium possa evolversi e influenzare una nazione intera.