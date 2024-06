Andaras Traveling Film Festival 2024 in Sardegna: Crescentini e Motta guest star

Andaras Traveling Film Festival, giunto alla sua sesta edizione, si appresta a trasformare la Costa delle Miniere in Sardegna in un crocevia di culture, idee e ispirazioni cinematografiche dal 15 al 20 luglio 2024. Con un programma ricco che va dai cortometraggi all’astrologia, il festival promette un’esperienza unica sotto il cielo stellato di Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias.

L’Invito di “Andaras ad Astra”

Quest’anno, il tema del festival, “Per Andaras ad Astra”, ci invita a esplorare il mondo attraverso il cinema con uno sguardo audace e visionario, ispirato dal grande Federico Fellini. Un invito a viaggiare, o ‘andaras’ in lingua sarda, alla scoperta di noi stessi attraverso la settima arte.

Le Stelle del Festival

Carolina Crescentini e Francesco Motta, coppia nel privato e talenti riconosciuti nel panorama artistico italiano, saranno le guest-star di quest’edizione. Crescentini, nota per i suoi ruoli iconici in produzioni come “Boris” e “Mare fuori”, terrà un talk su cinema e recitazione, mentre Motta delizierà il pubblico con un concerto acustico che promette nuovi arrangiamenti e grandi emozioni.

Una Guida Stellare

La conduzione del festival è affidata a Enrica Pintore, che guiderà il pubblico attraverso sei serate di eventi culturali tra cui incontri, masterclass, e concerti, culminando con le proiezioni di film in concorso, ogni sera alle ore 22.

Incontri e Novità

Il festival è anche un’occasione per incontrare artisti e professionisti del settore. Tra gli eventi speciali, il talk di Ginny Chiara Viola sulla rivoluzione astrologica e il concerto di Matteo Leone, che esplora le radici musicali della lingua Tabarchina.

L’Arte di Narrare

Il festival non è solo una celebrazione del cinema, ma anche un luogo di scoperta e apprendimento attraverso la Andaras Summer School of Cinema. Da lezioni su regia e sceneggiatura a produzione e distribuzione, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere da professionisti del calibro di Luna Gualano e Saverio Pesapane.

Film in Concorso

Con oltre 50 cortometraggi in concorso, provenienti da più di 60 paesi, il festival offre una panoramica globale di storie di futuro, scienza e fantascienza. La qualità e la diversità delle opere selezionate testimoniano l’importanza e la crescita di Andaras nel panorama dei festival internazionali.

Un Occhio al Futuro

La diversità e l’inclusione sono al centro di questa edizione, con una forte rappresentanza femminile tra i registi e tematiche sociali che spaziano dal sesso alla maternità, affrontate con sensibilità e apertura. La nuova sezione del festival dedicata ai film “hot” promette di scaldare le notti del festival, riservata a un pubblico adulto.

Il Futuro del Cinema

Le giurie di questa edizione sono composte da personalità di spicco del cinema italiano come Carolina Crescentini, Monica Nappo e il rapper Rancore, pronti a valutare le opere in gara e a decretare i vincitori.

Conclusione

L’Andaras Traveling Film Festival è più di un festival, è una celebrazione della vita, dell’arte e della cultura che invita tutti a partecipare a questa straordinaria avventura cinematografica in uno dei paesaggi più suggestivi della Sardegna.