Rivoluzione Digitale su RaiPlay: Fjona Cakalli Esplora il Futuro con Cyborg e Cloni nel Nuovo Episodio di Touch

In un mondo in cui la tecnologia e l’umanità si intrecciano sempre più stretti, la nuova produzione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali ci porta alla scoperta delle infinite possibilità offerte dalle innovazioni digitali. “Touch – Impronta Digitale”, il programma che esplora l’impatto della tecnologia sul corpo umano, torna con un episodio imperdibile su RaiPlay a partire dal 10 aprile.

La divulgatrice Fjona Cakalli, tra le voci più autorevoli nel campo della tecnologia in Italia, guida gli spettatori in un viaggio alla scoperta di come le innovazioni tecnologiche stanno ridisegnando i confini tra umano e artificiale. Tra protesi robotiche, microchip impiantati sotto la pelle e cloni digitali, l’episodio promette di svelare scenari futuristici già tangibili oggi.

Uno degli highlight del programma è l’esplorazione di Sparkd, la palestra del futuro situata a Singapore, dove Anna Milani ha realizzato il sogno di unire performance atletiche a quelle cognitive. Qui, Cakalli ha avuto modo di testare personalmente come la tecnologia possa migliorare la connessione mente-corpo, promettendo benefici che vanno oltre il semplice allenamento fisico.

Il viaggio continua presso l’Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, all’avanguardia nel campo della robotica. Noemi Marà si è immersa nel mondo delle protesi all’avanguardia, inclusi esoscheletri per la riabilitazione e mani robotiche, dimostrando come la scienza possa restituire speranze e capacità perdute.

Non meno affascinante è l’incontro con Momoka Banana e il suo clone digitale, creato tramite ReAvat, una piattaforma di intelligenza artificiale che sfida le nostre percezioni sulla realtà e sull’identità.

Il programma si spinge oltre, interrogandosi sulla natura cyborg dell’essere umano moderno. Lucrezia Ercoli, pop-filosofa, riflette su questo tema, mentre Iaia, una “giornalista” generata dall’intelligenza artificiale, ci aggiorna sulle novità in fatto di cyborg ed esoscheletri bionici.

Infine, le telecamere di “Touch” incontrano Gabriele Di Dio, bio-hacker che ha trasformato il proprio corpo in una piattaforma tecnologica vivente, simbolo estremo di come tecnologia e biologia possano fondersi.

Non perdete l’opportunità di scoprire il futuro dell’umanità attraverso gli occhi di Fjona Cakalli su RaiPlay, in un episodio che promette di essere ricco di spunti di riflessione sulla nostra evoluzione digitale.