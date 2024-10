Totti torna in campo, giocherà la Kings World Cup con l’Italia

(Adnkronos) –

Francesco Totti torna in campo e guiderà l’Italia alla Kings World Cup, la competizione creata da Gerard Piqué, fondatore della Kings League, che si svolgerà dal 26 maggio all’8 giugno in Messico. L’ultimo Paese che si giocherà il titolo mondiale della Kings World Cup, è proprio lìItalia con il team Stallions, che sarà guidato da Tott, e da uno dei più grandi nomi del mondo dello streaming in Italia, Tumblurr: il primo, in veste di capitano e giocatore, e il secondo, in qualità di presidente del team.

Dopo essersi ritirato dal calcio professionistico nel 2017, Totti torna ad indossare gli scarpini per conquistare il trofeo che vedrà gli Stallions gareggiare per diventare campioni della Kings World Cup.

Tumblurr, al secolo Gianmarco Tocco, è uno dei principali streamer d’Italia con un pubblico di oltre 1,4 milioni di follower su Twitch, dove le sue dirette raggiungono più di 500.000 visualizzazioni.

Chiunque lo desideri, può provare ad entrare a far parte degli Stallions di Totti e Tumblurr iscrivendosi ai tryout del team: https://italy.apply.kingsleague.pro/ I provini per formare la squadra avverranno a fine aprile, a Milano.

La Kings World Cup vedrà anche la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale, dal presidente Zlatan Ibrahimovic al campione del mondo Mario Götze e le stelle Neymar Jr e Hazard, oltre ai content creator provenienti da diversi Paesi come Amine, Gaules, Ibai e molti altri.

La Kings World Cup 2024 è parte del mondo della Kings League, che ora porta la competizione al livello successivo con la sua prima edizione globale. Dal 26 maggio all’8 giugno, 32 squadre giocheranno per la storia e per un montepremi da 1 milione di dollari.

In Messico, parteciperanno 10 squadre dei Kings di Spagna, 10 delle Americhe e 12 ospiti provenienti da diversi Paesi. La Kings World Cup sarà il più grande evento sportivo online dell’anno, a conferma di un fenomeno globale che ha rivoluzionato lo sport e l’intrattenimento. La Kings World Cup può essere seguita online sui canali ufficiali della Kings League e attraverso i canali degli streamer che si affrontano ogni giorno. Questa competizione di calcio a 7 porta il bel gioco in una nuova dimensione, con regole che rendono le partite più divertenti ed emozionanti.