Passamontagna militari: guida completa alla scelta e all’utilizzo

L’impiego di passamontagna militari è connesso, nell’immaginario collettivo, ad attività illecite o alle operazioni militari. In realtà, può essere chiamato in causa anche nelle attività di tipo civile, sportivo e non, senza che ciò comporti imbarazzo o la violazione di qualche legge. Anzi, proprio in virtù di ciò, e per la loro efficacia intrinseca, sono capi molto ambiti.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica degli utilizzi “consoni” dei passamontagna militari, descrivendo le varie tipologie e offrendo qualche consiglio per chi intende acquistarli.

Perché acquistare passamontagna militari

Iniziamo proprio dalla presentazione degli usi che si possono fare dei passamontagna militari. O, per meglio dire, delle attività che ne possono richiedere l’impiego.

Softair . Con questo termine si intende uno sport sui generis e in via di diffusione. Di base, lo scopo del softair consiste nel simulare scenari di guerra. Si utilizzano chiaramente armi “che non fanno male” (a salve o a pallettoni) ma la simulazione può essere anche parecchio realistica. Questo realismo di esplica soprattutto sul piano estetico. Da qui, l’impiego frequente dei passamontagna militari, che fanno parte dell’immaginario collettivo delle operazioni speciali e quindi sono ideali per immergersi nel contesto.

. Con questo termine si intende uno sport sui generis e in via di diffusione. Di base, lo consiste nel simulare scenari di guerra. Si utilizzano chiaramente armi “che non fanno male” (a salve o a pallettoni) ma la simulazione può essere anche parecchio realistica. Questo realismo di esplica soprattutto sul piano estetico. Da qui, l’impiego frequente dei passamontagna militari, che fanno parte dell’immaginario collettivo delle operazioni speciali e quindi sono ideali per immergersi nel contesto. Attività in ambienti freddi. I passamontagna militari possono rivelarsi utili per una loro funzione collaterale: la protezione dal freddo. Come noto, infatti, coprono la faccia a esclusione della bocca, degli occhi e del naso. Sono dunque perfetti da indossare quando si svolgono attività outdoor in alta quota, come la scalata, l’escursionismo e l’alpinismo, soprattutto d’inverno e quando la temperatura scende sotto lo zero.

I passamontagna militari possono rivelarsi utili per una loro funzione collaterale: la protezione dal freddo. Come noto, infatti, coprono la faccia a esclusione della bocca, degli occhi e del naso. Sono dunque perfetti da indossare quando si svolgono attività outdoor in alta quota, come la scalata, l’escursionismo e l’alpinismo, soprattutto d’inverno e quando la temperatura scende sotto lo zero. Feste in maschera. Infine, i passamontagna militari possono essere impiegati per realizzare costumi ultra-realistici e che richiamano ovviamente al mondo militare. Questo tipo di costumi, va detto, è particolarmente apprezzato soprattutto dai maschi adulti, in quanto capace di esprimere un ideale di forza e aggressività (positiva).

Le tipologie di passamontagna militari

Nell’immaginario collettivo i passamontagna sono tutti uguali. In realtà, si differenzia per design e materiali. Ecco una panoramica che, siamo certo, vi aiuterà nella scelta del capo più adatto alle vostre esigenze.

Passamontagna in lana. La lana, come nota, vanta una certa capacità di trattenere il calore. Dunque questi passamontagna non saranno i migliori dal punto di vista estetico, ma proteggono dal freddo in modo eccellente. Da qui il loro impiego principalmente nelle attività ad alta quota.

La lana, come nota, vanta una certa capacità di trattenere il calore. Dunque questi passamontagna non saranno i migliori dal punto di vista estetico, ma proteggono dal freddo in modo eccellente. Da qui il loro impiego principalmente nelle attività ad alta quota. Passamontagna sintetico. Realizzato in poliestere, nylon e miscele varie, questo tipo di passamontagna spicca per l’estetica e per la comodità. Possono essere utilizzati indifferentemente per il softair e per le feste in maschera.

Realizzato in poliestere, nylon e miscele varie, questo tipo di passamontagna spicca per l’estetica e per la comodità. Possono essere utilizzati indifferentemente per il softair e per le feste in maschera. Passamontagna in cotone . Questa tipologia garantisce comfort e traspirabilità, dunque è l’ideale per condizioni meno estreme. Tende ad assorbire l’umidità, il che può essere un svantaggio in ambienti umidi o durante attività fisiche intense. Viene spesso utilizzato come indumento base, da indossare al di sotto di capi più “tecnici”.

. Questa tipologia garantisce comfort e traspirabilità, dunque è l’ideale per condizioni meno estreme. Tende ad assorbire l’umidità, il che può essere un svantaggio in ambienti umidi o durante attività fisiche intense. Viene spesso utilizzato come indumento base, da indossare al di sotto di capi più “tecnici”. Passamontagna in microfibra . Questi passamontagna sono realizzati con fibre ultra-fini che offrono una morbidezza eccezionale, rendendoli molto confortevoli da indossare. La microfibra è anche altamente traspirante e in grado di allontanare l’umidità dalla pelle, mantenendo l’utente asciutto e confortevole. Vengono spesso utilizzati in estate, quando il rischio di sudare è molto elevato.

. Questi passamontagna sono realizzati con fibre ultra-fini che offrono una morbidezza eccezionale, rendendoli molto confortevoli da indossare. La microfibra è anche altamente traspirante e in grado di allontanare l’umidità dalla pelle, mantenendo l’utente asciutto e confortevole. Vengono spesso utilizzati in estate, quando il rischio di sudare è molto elevato. Passamontagna modulare. Progettato per essere versatile, questo passamontagna può essere regolato o modulato per esporre parti del viso (bocca, naso, occhi) a seconda delle esigenze. Vengono impiegati o negli ambienti molto freddi, quando spesso vi è la necessità di coprire anche la bocca, oppure per realizzare costumi particolarmente elaborati.

Dove acquistarli

Il consiglio è di ignorare, almeno per questa volta, i negozi generalisti. Potreste certo trovare dei passamontagna esteticamente gradevoli, ma è improbabile che riusciate a trovare dei veri passamontagna militari, che non siano solo “belli” ma anche funzionali. E’ necessario, dunque, rivolgersi ai negozi specializzati in articoli militari.

Tra i migliori in assoluto, e presenta anche nella forma online, spicca Militaria.it. E’ un punto vendita di grande esperienza, attivo da quasi trent’anni. Mette in vendita abbigliamento e accessori militari, spesso e volentieri in uso presso le forze armate. Il grado di realismo, dunque, è molto elevato se non totale.

Militaria.it vanta un’offerta incredibilmente varia, che si adegua a molteplici esigenze, siano esse legate alle attività sportive, alle attività escursionistiche, a quelle ricreative. Sullo sfondo, un approccio ai prezzi accessibile, piuttosto morbido, che rende i suoi articoli adeguati a tutte le tasche.