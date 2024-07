Lancia Zeta: la prossima SUV di piccole dimensioni?

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare la nuova Lancia Zeta. Dovrebbe rappresentare la “sorpresa” del brand italiano, ovvero l’inedita SUV di piccole dimensioni. Come la prossima Ypsilon gemella della Peugeot 208, sarà il modello ‘alter ego’ della rinnovata 2008.

La gamma della futura Lancia Zeta comprenderà il motore a benzina 1.2 PureTech nelle versioni da 100 CV e 136 CV di potenza, entrambe dotate della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Inoltre, non mancherà la configurazione a propulsione elettrica, nelle declinazioni da 156 CV e 204 CV di potenza.

La denominazione della prossima Lancia Zeta terrà fede alla storica tradizione del costruttore italiano, dato che come altri modelli appartiene all’alfabeto greco. Tuttavia, non è escluso che possa essere commercializzata come X-Ypsilon, per sottolineare il collegamento tecnico con la vettura più venduta degli ultimi decenni.