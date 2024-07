Imprese, a Milano la quarta edizione del Financial Forum

(Adnkronos) –

Torna l’11 aprile prossimo il Financial Forum di Comunicazione Italiana, appuntamento dedicato all’innovazione della finanza d’impresa, con ospiti cfo, finance director e altri ruoli chiave di aziende leader del Paese. L’appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà per la prima volta a Milano presso Phyd. Potrà inoltre essere seguito in diretta su comunicazioneitaliana.tv.

Focus di quest’edizione – che vedrà Adnkronos in qualità di main media partner – sarà il concetto di ‘integrability’, la capacità delle aziende di integrare diverse attività, processi o risorse in modo sinergico ed efficiente e al ruolo chiave del cfo in queste trasformazioni. Diversi gli approfondimenti offerti nell’arco di una ricca giornata di sessioni: dall’integrazione dei parametri Esg all’interno delle strategie di business – a cui sarà dedicato il talk show di apertura, dal titolo ‘Sostenibilità e profitto’ – al ruolo dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione digitale, passando per la gestione finanziaria agile e molto altro.

Sono attesi oltre 300 ospiti e 50 speaker, cfo e responsabili amministrazione e finanza di aziende leader quali Bayer, Illycaffè, Benetton, Mundys, Q8, Intersos, Arena Sport, Gruppo Mondadori, Iren, Novartis. A margine delle sessioni principali, che si svolgeranno presso la Sala Patio di Phyd, la giornata sarà arricchita da tavoli tematici a porte chiuse, incontri di business matching, business lunch, interviste. Decisivo il contributo delle aziende Ppartner nell’organizzazione e nella progettazione dell’evento. Oltre al main media partner Adnkronos, gli official partner Sap Concur e Soldo, il content partner Idc–Indicom Document Care, i partner Axiante e Lcs Ai. Quest’edizione ha visto inoltre il patrocinio di Andaf Lombardia.