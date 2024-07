Valerio Staffelli Consegna a Diletta Leotta il Nono Tapiro d’Oro Stasera su Canale 5

In una serata ricca di sorprese e colpi di scena, Striscia la Notizia, il popolare programma di Canale 5 in onda alle 20.35, si appresta a regalare al pubblico un momento indimenticabile. Il conduttore Valerio Staffelli è pronto a consegnare a Diletta Leotta, nota showgirl italiana, un premio che ormai sembra diventare una tradizione per lei: il Tapiro d’Oro. Questo premio, noto per essere assegnato a personaggi dello spettacolo e dello sport in seguito a momenti imbarazzanti o spiacevoli, raggiunge così la quota di nove per la Leotta.

L’episodio che ha scatenato l’ultima consegna del Tapiro si è svolto a Berlino, davanti alla famigerata discoteca Berghain, nota per la sua rigorosa politica di selezione all’ingresso. Diletta Leotta, insieme al futuro marito, il calciatore Loris Karius, ha tentato invano di accedere al club. La showgirl, indossando un appariscente cappotto giallo peloso, non è riuscita a superare il rigido controllo del locale, famoso per richiedere un certo standard nell’abbigliamento dei suoi ospiti. Con ironia, Leotta ha poi commentato l’accaduto, ricordando che persino Jeff Bezos fu rifiutato dall’ingresso, aggiungendo con una risata: «Il giorno dopo, però, mi sa che si è comprato il locale…».

Questo nuovo Tapiro d’Oro si aggiunge agli altri otto già vinti da Diletta Leotta nel corso della sua carriera, sottolineando un legame ormai consolidato tra la showgirl e il programma di Canale 5. Il servizio completo sarà trasmesso stasera, offrendo al pubblico dettagli e curiosità su questo divertente e imprevisto episodio.

Non perdete quindi l’appuntamento con Striscia la Notizia questa sera, per scoprire tutti i dettagli di questo e altri accadimenti nel mondo dello spettacolo, sempre con il sorriso e l’irriverenza che caratterizzano il programma.