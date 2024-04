Dengue, Oms Europa: “In Italia oltre 100 casi da inizio anno”

(Adnkronos) – “Dall’inizio del secolo, il numero di casi segnalati di Dengue è aumentato di 8 volte”. E il virus ora colpisce “oltre 130 Paesi, inclusa l’Italia, che ha segnalato oltre 100 casi dall’inizio di quest’anno”. La visione di Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, è che “il più grande ostacolo alla lotta al cambiamento climatico è la volontà politica necessaria per apportare i cambiamenti strutturali e sociali necessari a prevenire gli impatti peggiori”.

“Il cambiamento climatico aggrava il peso delle malattie trasmissibili e non trasmissibili nella regione europea”. Sta per esempio “portando a cambiamenti nel comportamento, nella distribuzione, nel movimento e nell’intensità di zanzare, uccelli e altri animali che stanno diffondendo malattie infettive come la Dengue e la malaria in nuove aree”. Fra gli impatti indiretti c’è anche il crescente peso, spesso ignorato, del climate change sulla salute mentale” come nel caso “dell’ecoansia nei giovani, reazione all’inazione percepita e ai sentimenti di impotenza di fronte alla catastrofe imminente”

“Ci troviamo ora di fronte a un futuro precario – evidenzia all’Adnkronos Salute in occasione della sua visita in Italia per il 20esimo anniversario dell’Ufficio Oms di Venezia – a meno che non intraprendiamo tutti azioni urgenti per correggere la rotta. I Paesi della regione europea avvertono il peso del cambiamento climatico, qui e ora. Stiamo affrontando una tripla crisi: cambiamento climatico, inquinamento ambientale e perdita di biodiversità, che insieme minacciano la nostra stessa esistenza sul pianeta”.

Senza un’azione urgente, rischiamo di annullare i progressi compiuti negli ultimi 50 anni nel campo della sanità pubblica”, incalza, ricordando che anche “una delle raccomandazioni chiave della Commissione Monti è stata quella di porre maggiore enfasi sul principio ‘One Health’, che vede il nostro benessere come indissolubilmente legato alla salute del pianeta e dell’ambiente naturale”.

Per dare un’idea del peso che ha il fattore clima, Kluge richiama le analisi e il dibattito avvenuto su Covid: “Si ritiene che le attività umane come la deforestazione, il commercio e il consumo di fauna selvatica e i viaggi internazionali abbiano portato alla comparsa di Covid-19 e ne abbiano facilitato la diffusione globale”.

Oltre 100 casi di Dengue, segnalati dall’Italia nel 2024. Il dato – riferito dal direttore di Oms Europa Hans Kluge in un’intervista all’Adnkronos Salute – indica che il nostro Paese, in soli 3 mesi, ha registrato già circa un terzo dei 280 casi importati riportati nell’intero 2023, anno in cui il nostro Paese ha avuto anche 82 contagi autoctoni. E anche se “fare previsioni ora è delicato, perché le variabili che potranno pesare sono diverse e numerose”, il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco calcola che “quest’anno di casi importati rischiamo di conteggiarne almeno un migliaio, più del triplo rispetto al 2023, oltre a 200-300 contagi autoctoni”.

“Per adesso si tratta sicuramente di casi importati”, tiene a puntualizzare l’esperto sentito dall’Adnkronos Salute. Numeri condizionati certamente dall’epidemia record che sta vivendo il Sud America. “Ma l’effetto reale lo vedremo più avanti, più verso l’estate, durante tutto il periodo che è anche quello più turistico per l’Italia”, ragiona Pregliasco. “Per allora, quando farà caldo – prospetta – sono prevedibili anche focolai di Dengue autoctona”.

“Le previsioni fatte oggi potranno avere una ‘forbice’ notevole”, precisa il virologo, perché “tante sono le variabili in grado di impattare sui numeri effettivi. Moltissimo – spiega Pregliasco – dipenderà da quanto sarà calda la stagione estiva, ma anche da quanti temporali avremo, scrosci violenti con pozzanghere persistenti”. E “tutto dipenderà dalla consapevolezza dei singoli”, avverte. Ognuno di noi può giocare un ruolo cruciale nel salvare l’estate italiana, insiste Pregliasco: “Il sottovaso sul balcone in una zona urbana, la vaschetta di condensa del condizionatore, lo pneumatico abbandonato a terra, il verde non sfalciato”, elenca il medico, “sono tutti fattori determinanti sui quali tutti possiamo agire” per contenere la zanzara tigre in grado di trasmettere l’infezione. Riteniamoci in una “situazione di ‘pre-occupazione’ – ripete l’esperto – intesa in senso letterale, come ‘occuparci prima'” che l’allerta diventi emergenza.