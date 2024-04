Bologna, esplosione alla diga di Suviana: alcuni dispersi e 3 feriti

(Adnkronos) – Un’esplosione è avvenuta alla diga di Suviana in provincia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono alla ricerca di alcuni dispersi. I feriti sono almeno tre, soccorsi per il trasporto in ospedale.

“Purtroppo c’è stata una brutta notizia in Emilia Romagna , stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, siamo solidali con tutte le famiglie preoccupate per il destino dei loro cari” ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.