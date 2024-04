Andrea Dovizioso, incidente in allenamento: è grave ma non in pericolo di vita, cosa è successo

(Adnkronos) – Andrea Dovizioso, 38 anni, già campione del mondo della classe 125, è rimasto ferito questa mattina, intorno alle 11, cadendo dalla moto da cross su una pista in località Il Tasso nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Dovizioso, ritiratosi dalle competizioni ufficiali, si stava allenando con la sua moto. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico. Il campione non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.