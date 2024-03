Scopri l’oroscopo del 1 aprile 2024: previsioni zodiacali per un inizio settimana scintillante

In questo inizio di settimana, le stelle si posizionano in modo sorprendentemente chiaro per offrirci indicazioni preziose su amore, lavoro e benessere. Ecco cosa ti attende per il giorno 1 aprile 2024, segno per segno.

Ariete

Lunedì ti sorride con opportunità in ambito lavorativo: è il momento di osare un po’ di più. In amore, la serata promette scintille. Voto: 8.5

Toro

Una giornata all’insegna della riflessione, ideale per pianificare i prossimi passi professionali. Amore in lieve stand-by, ma niente paura. Voto: 7

Gemelli

Comunicazione al top oggi: usala a tuo favore in ogni situazione. Una vecchia conoscenza potrebbe tornare a farti battere il cuore. Voto: 8

Cancro

Forse sentirai la pressione sul lavoro, ma è solo un momento passeggero. Ascolta le tue emozioni e tutto si risolverà. Voto: 6.5

Leone

Energia e carisma ti rendono irresistibile oggi. Nuove opportunità di carriera all’orizzonte e incontri interessanti in vista. Voto: 9

Vergine

Giornata ideale per mettere ordine, sia in ufficio che nella vita personale. Una sorpresa serale potrebbe rallegrarti il cuore. Voto: 7.5

Bilancia

Creatività e intuizione sono i tuoi punti di forza oggi. Sfruttali in ogni campo, e vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto: 8

Scorpione

Potresti sentirti un po’ sottotono al mattino, ma il pomeriggio promette un’inaspettata svolta positiva. Voto: 7

Sagittario

Oggi è il giorno giusto per chiudere vecchi progetti e aprirne di nuovi. L’amore? Serata ideale per una sorpresa al partner. Voto: 8.5

Capricorno

Forse oggi ti sentirai più emotivo del solito. Non ignorare i tuoi sentimenti: parlane con qualcuno di fiducia. Voto: 6.5

Acquario

Giornata ricca di energia e nuove idee. Non lasciarti sfuggire l’occasione di mostrare il tuo valore. Voto: 8.5

Pesci

Potresti avvertire una certa confusione interiore. Prenditi un momento per te e cerca di rilassarti. Tutto andrà per il meglio. Voto: 6

Segni top del giorno

Leone : Il tuo carisma ti porta su tutti.

: Il tuo carisma ti porta su tutti. Sagittario : La tua energia positiva contagia chi ti circonda.

: La tua energia positiva contagia chi ti circonda. Acquario: Le tue idee brillano più delle stelle.

Segni flop del giorno