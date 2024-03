Maccio Capatonda Rivela i Suoi Vinili Preferiti in “I Vinili di…” su Rai 1 e RaiPlay

Nella notte tra sabato e domenica, precisamente il 30 marzo alle 00.40, Rai 1 e RaiPlay ospiteranno una puntata speciale del programma “I Vinili di…“, dedicata alla passione per i dischi a 33 giri che sta vivendo una nuova giovinezza. Protagonista di questo appuntamento sarà Maccio Capatonda, noto comico e attore, che si è guadagnato l’affetto del pubblico non solo per il suo talento innato nel far sorridere, ma anche per una sorprendente passione: la musica.

Capatonda, famoso per la sua versatilità e per le sue incursioni in diversi generi artistici, questa volta ci porta nel suo universo musicale. Dalla sigla horror del suo cartone animato prediletto, passando per le sonorità pop di Michael Jackson, fino ai ritmi rock dei Pink Floyd e alle colonne sonore che hanno segnato il suo amore per il cinema, il comico svela una playlist che è un vero e proprio viaggio attraverso le epoche musicali.

Il format del programma, ideato da Riccardo Rossi e portato sullo schermo con la regia di Christian Letruria, propone un concept innovativo: invitare personalità note dello spettacolo, dello sport, della cultura e del giornalismo a condividere i loro ricordi più cari legati alla musica, mentre brani indimenticabili fanno da colonna sonora a queste confessioni intime.

La prossima puntata vedrà la presenza di Alessandro Egger, modello e attore, che sicuramente arricchirà il programma con la sua esperienza e i suoi ricordi musicali. “I Vinili di…” è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, realizzata da “Pesci Combattenti”, un progetto che promette di regalare agli spettatori momenti di pura nostalgia e profonde riflessioni sulla musica e sulle storie personali dei suoi ospiti.

Con “I Vinili di…“, Rai 1 e RaiPlay non solo celebrano il ritorno di moda del vinile, ma offrono anche uno spaccato di vita degli ospiti che, attraverso la musica, si raccontano a cuore aperto, dimostrando come le note possano essere potenti veicoli di emozioni e ricordi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della buona televisione, che potranno assistere a una serata all’insegna delle emozioni, della risata e, soprattutto, della buona musica.