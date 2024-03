Nella serata di Pasqua, domenica 31 marzo 2024, Canale 5 si veste a festa per regalare al suo pubblico un appuntamento imperdibile con “Lo Show dei Record”, la trasmissione che fa sognare grandi e piccini con imprese al limite dell’incredibile. Alla guida del programma, troviamo il volto amico e sempre entusiasta di Gerry Scotti, pronto a condurre gli spettatori in un viaggio attraverso il fantastico e l’insolito.

Quest’anno, la Pasqua si tinge di emozioni forti e adrenalina con “Lo Show dei Record”. Tra gli highlight della serata, spicca la performance di Heaven Niemen, un giovane talento che si cimenterà nella disciplina del “Trick roping”. Gli occhi saranno tutti puntati su di lui mentre tenterà di stabilire un nuovo record, compiendo il maggior numero di salti all’interno di un lazo. Un’impresa che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il pubblico avrà anche l’occasione di rimanere a bocca aperta davanti all’esibizione dei Traw Jumpers, un gruppo che ha deciso di spingersi oltre i limiti umani. Si esibiranno in una sfida che li vedrà tentare di bere da una cannuccia mentre eseguono degli incredibili salti mortali, un’impresa che sfida gravità e coordinazione in maniera stupefacente.

“Lo Show dei Record”, un programma che continua a stupire edizione dopo edizione, è frutto della collaborazione tra RTI e Banijay Italia, e conferma il suo posto come uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana. Gli spettatori potranno godersi non solo la puntata in prima serata ma anche rivedere le performance più emozionanti su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili le puntate intere e le clip più spettacolari.

Sotto la regia esperta di Roberto Cenci, “Lo Show dei Record” promette di regalare momenti di pura magia e spettacolo, confermando la sua formula vincente che mescola abilmente talento, coraggio e un pizzico di follia. Un appuntamento da non perdere, quindi, per vivere insieme una Pasqua all’insegna del divertimento e dell’emozione, in compagnia di Gerry Scotti e dei talenti straordinari che rendono “Lo Show dei Record” un programma unico nel suo genere.