In un panorama televisivo in costante evoluzione, alcuni volti diventano simbolo di continuità e affetto per il pubblico. È il caso della coppia formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, che dal 1° aprile torna a regalare sorrisi dietro al bancone di “Striscia la Notizia“, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci. Questo ritorno segna l’inizio della loro nona stagione consecutiva come coppia, un percorso condiviso che li ha visti condurre insieme ben 336 puntate, diventando una delle coppie più amate e affiatate della televisione italiana.

Michelle Hunziker, al timone di Striscia dal 2004, celebra quest’anno la sua ventesima edizione consecutiva, raggiungendo l’importante traguardo di 1329 puntate condotte. Le sue parole rivelano un entusiasmo e un affetto inalterati per il programma: «Potrebbero pensare tutti che Gerry e io abbiamo ormai messo il pilota automatico per condurre Striscia. È vero che per noi è casa, ma ogni giorno viviamo della reciproca preziosa quotidianità che ci fornisce mille spunti da condividere con il pubblico. Ridiamo, scherziamo e riflettiamo con voi, insieme ai nostri amati inviati che fanno un lavoro incredibile! C’è sempre tanta gioia nel tornare dietro il bancone a lavorare con la storica squadra di Striscia!».

Gerry Scotti, volto storico del programma con le sue 572 puntate condotte dall’esordio nel 1996, descrive il ritorno a Striscia con un parallelo affettuoso: «Tornare al bancone di Striscia è come tornare tra i banchi di scuola: stesso impegno, stesso divertimento e la stessa curiosità di vedere come è cambiata la tua compagna di banco un anno dopo. Con Michelle la storia è irripetibile: l’ho trovata all’asilo… e ora siamo noi a portare all’asilo i nostri nipoti! Ma di testa, ve lo posso garantire, siamo sempre al liceo».

L’attesa per il ritorno di questa coppia iconica è alta, e il pubblico si prepara a essere nuovamente coinvolto in un viaggio all’insegna dell’ironia, dell’attualità e del divertimento puro. La 36esima stagione di “Striscia la Notizia” si preannuncia ricca di novità, confermando la formula vincente che ha reso il programma un punto fermo della televisione italiana. Con Michelle Hunziker e Gerry Scotti, la certezza è quella di un intrattenimento di qualità, capace di far riflettere sempre con il sorriso.