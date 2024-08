Versatilità ad ogni goccia: come gustare e degustare Fernet-Branca

Fernet-Branca, con la sua ricetta segreta custodita gelosamente da Fratelli Branca Distillerie e tramandata di generazione in generazione tra i presidenti alla guida dell’azienda, è un elisir dalle radici storiche che si presenta come un’esperienza gustativa unica nel suo genere, difficilmente replicabile, e sempre intensa nonostante il trascorrere degli anni.

Se trovare il miglior amaro per eccellenza, considerando la complessità e l’affollamento di questo settore, è difficile, è altrettanto vero che Fernet-Branca si candida come uno dei top player. Ma come ci riesce? È presto detto: il viaggio di questo iconico distillato milanese parte dalla sua degustazione, un percorso appassionante, che la stessa azienda produttrice individua in tre sorsi distinti, in grado di rivelare tutte le sfumature e le complessità che fanno di questo liquore un autentico capolavoro. I tre sorsi vanno a catturare tre momenti specifici del viaggio che potremmo identificare con:

L’inizio: il primo sorso di Fernet-Branca è come l’incipit di un romanzo avvincente. Qui, l’amaro si mostra con decisione, rivelando gradualmente le sue qualità senza mostrarsi del tutto, mantenendo così viva la curiosità del degustatore. È un momento di rivelazione che pone le basi per l’avventura gustativa che seguirà.

Il tragitto: il secondo sorso segna l’inizio vero e proprio del viaggio nel mondo complesso del Fernet-Branca. Qui, il palato si immerge in un ventaglio di spezie ed erbe, scoprendo la struttura gustativa ricca e articolata di questo amaro. Le note speziate della Zedoaria, appartenente alla famiglia dello zenzero, si fondono con il sapore pieno della Camomilla, offrendo una gamma di sapori che si sviluppano in modo armonioso e appagante.

La fase conclusiva: il terzo, e ultimo, sorso è decisivo per comprendere la ricchezza complessiva dell’amaro. Qui, il viaggio giunge a termine, lasciando dietro di sé il piacere dell’avventura gustativa e la maturità dell’esperienza accumulata. È un finale che conferma la versatilità del Fernet-Branca, un amaro capace di evolversi continuamente nel palato.

Questo percorso di degustazione, appositamente pensato e studiato per scardinare e poi ricomporre la complessità di Fernet-Branca, si rivela un’esperienza ricca di sfumature e sorprese. I tre sorsi scandiscono un percorso gustativo che inizia con la rivelazione, si sviluppa attraverso la scoperta e culmina nella maturità dell’esperienza. Un viaggio avvincente che consacra Fernet-Branca come una vera e propria opera d’arte, pronta a deliziare chiunque si avventuri nei suoi complessi sentieri di gusto.

Una volta compresa la vera anima di Fernet-Branca si potrà realmente apprezzare la sua versatilità, che va ben oltre il consumo liscio. Questo elisir, infatti, si presta magnificamente al consumo con ghiaccio o come ingrediente principale per la creazione di cocktail di alto livello, in grado di solleticare il palato dei millennial alla continua ricerca di novità e sperimentazione, e long drink di successo, per i palati più esperti e maturi. La sua capacità di adattarsi al contesto e di arricchire, e prendere spunto, da diversi ingredienti, rende Fernet-Branca un compagno ideale per ogni momento, un’esperienza che si può gustare in molteplici modi, rivelando sempre nuove sfumature.