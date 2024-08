Tv Streaming: le Imperdibili Novità Italiane dal 22 al 28 Gennaio

Il panorama dello streaming italiano è in continuo fermento e questa settimana non è da meno. Grazie alle ultime segnalazioni di JustWatch, la piattaforma leader nella raccomandazione di contenuti in streaming, gli appassionati potranno prepararsi a una serie di lanci entusiasmanti. Ecco un assaggio delle uscite più attese per la settimana dal 22 al 28 gennaio:

Il 22 gennaio, Netflix regalerà al pubblico la seconda stagione di “Not Quite Narwhal“, seguito dalla prima stagione di “Love Deadline” e “The Last Repair Shop” il 23 gennaio, oltre a “Kevin James: Irregardless“. Gli amanti dei reality show saranno entusiasti di sapere che l’attesissima ottava stagione di “Queer Eye” sarà disponibile su Netflix dal 24 gennaio.

Per chi è alla ricerca di avventura e mitologia, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” arriva con il suo settimo episodio il 24 gennaio, sempre su Netflix. Lo stesso giorno, gli appassionati di crime potranno immergersi nel mistero con “Griselda”, mentre i fan dell’animazione potranno rallegrarsi per “Masters of the Universe: Revolution“, entrambi in arrivo su Netflix.

La lista di JustWatch include anche titoli internazionali che arricchiranno l’offerta streaming: “Sexy Beast” su Netflix e “Cristóbal Balenciaga” su Disney+, entrambi previsti per il 26 gennaio, senza dimenticare “Masters of the Air” su Apple TV+ e “Badland Hunters” su Netflix. Per gli amanti delle serie Amazon Prime Video, segnatevi “Expats” e “Terezin“, previsti per la stessa data.

La settimana si chiuderà con un tocco di nostalgia e humor: “Doctor Slump”, la serie anime giapponese che ha fatto la storia, debutterà con la sua prima stagione su Netflix il 27 gennaio.

Questo elenco di premiere rappresenta solo una parte dell’offerta complessiva di JustWatch, ma è sufficiente a farci capire quanto sia ricca e variegata la scelta per gli utenti italiani. Le piattaforme di streaming continuano a competere per l’attenzione del pubblico con proposte che vanno dai grandi classici alle novità più bollenti, confermando il trend di un settore in costante crescita e evoluzione.