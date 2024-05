Top employer 2024: Entain Italia confermata per il secondo anno

(Adnkronos) –

L’azienda ottiene per la seconda volta il prestigioso riconoscimento che premia le performance in ambito risorse umane



Carlesimo (Entain Italia): “Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, che conferma il nostro costante impegno per un ambiente di lavoro che mette al centro le persone”



Roma, 18 gennaio 2024 – Entain Italia ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, la certificazione “Top Employer Italia”: un importante risultato che conferma, anche per il 2023, le eccellenti performance dell’azienda in ambito HR.



Entain Italia si conferma pertanto una delle eccellenze aziendali che si impegnano a migliorare l’ambiente di lavoro e a far evolvere il mondo del lavoro in generale, prestando concreta attenzione al benessere delle proprie persone.

La certificazione Top Employers, da oltre trent’anni, è il riconoscimento ufficiale e più autorevole delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone. Per ottenere tale riconoscimento, alle aziende è richiesto di soddisfare alcuni standard della HR Best Practices Survey come talent acquisition, diversity, equity & inclusion, people strategy, learning e work environment.

Al raggiungimento di questo risultato hanno contribuito numerose iniziative e azioni a favore dei dipendenti, come i programmi di formazione manageriale, i percorsi di mentoring e counseling, fino alle politiche di diversity & inclusion. Nello specifico, l’operato di tutta la squadra ha portato alla realizzazione di alcune iniziative, tra le quali la creazione di una community di lavoratrici con lo scopo di motivare la crescita e il talento femminile e un programma di Reverse Mentoring, un confronto formativo tra Baby Boomers e Generazione Z per valorizzare le differenti esperienze. Inoltre, Entain Italia rende disponibili uno sportello counseling per tutti i dipendenti, webinar con esperti sul benessere mentale e sulla resilienza e un consolidato programma di wellbeing.



“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che per la seconda volta riconosce l’impegno profuso a 360 gradi per migliorare l’esperienza delle nostre persone in Entain Italia. – ha commentato Mariarosaria Carlesimo, HR Director – Fare parte delle aziende Top Employer rappresenta uno stimolo per proseguire il percorso intrapreso in termini di strategia sociale e valorizzazione del capitale umano e ci spinge a lavorare con passione ed ambizione, con l’obiettivo di crescere e migliorarci di anno in anno”.



Entain



Il Gruppo Entain PLC è quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 29.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 130 licenze in oltre 40 paesi.