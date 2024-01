Scontri a corteo centri sociali contro presenza Israele a fiera Vicenza

(Adnkronos) – Scontri oggi al corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di un padiglione di Israele alla fiera VicenzaOro. Il corteo, dove sventolavano diverse bandiere della Palestina, è partito dal parcheggio di via Rossi ai Ferrovieri e poi ha deviato dal percorso concordato, avvicinandosi ai padiglioni della Fiera. In testa al corteo striscioni e cartelli con le scritte ‘Blocchiamo Israele’, ‘stop war’ e ‘free Palestine’. A quel punto sono scattate le cariche della forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa che hanno usato anche gli idranti.