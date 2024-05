Samsung Electronics ha recentemente presentato la sua nuova serie di smartphone Galaxy S24, composta da Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24. Questi dispositivi introducono una serie di innovazioni, inclusa l’intelligenza artificiale (AI) attraverso Galaxy AI, che migliora varie esperienze utente.

Samsung Galaxy S24: Rivoluzione nell'esperienza Mobile con AI

Ecco alcuni dei punti salienti delle caratteristiche della serie Galaxy S24:

Traduzione Live: La serie Galaxy S24 offre la funzione di Traduzione Live, che consente traduzioni vocali e testuali in tempo reale durante le chiamate. Questo aiuta gli utenti a comunicare senza barriere linguistiche. Interprete: La funzione Interprete consente la traduzione istantanea delle conversazioni dal vivo e visualizza le traduzioni su uno schermo diviso, facilitando la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. Assistente Chat: L’Assistente Chat aiuta a migliorare il tono e lo stile delle conversazioni sui messaggi e altre app, contribuendo a comunicare in modo più efficace. ProVisual Engine: La suite di strumenti basati sull’AI, denominata ProVisual Engine, migliora la fotografia e l’editing delle immagini, offrendo zoom ottico avanzato e funzionalità di editing suggerite dall’AI. Ricerca basata su gesti: Galaxy S24 introduce una nuova modalità di ricerca con gesti, chiamata “Cerchia e cerca con Google”. Questa funzione consente agli utenti di effettuare ricerche sullo schermo con un semplice gesto. Prestazioni potenziate: I dispositivi Galaxy S24 sono dotati di processori migliorati, frequenze di aggiornamento adattive e un sistema di controllo termico ottimale per prestazioni ottimali e un’esperienza di gioco migliore. Display luminoso: Galaxy S24 offre uno schermo luminoso con una luminosità massima di 2.600 nit e la funzione Vision Booster per una visibilità migliore all’aperto. Sicurezza avanzata: La serie Galaxy S24 è protetta da Samsung Knox, con funzionalità avanzate di sicurezza e privacy per proteggere i dati degli utenti. Sostenibilità: Samsung ha implementato materiali riciclati nella serie Galaxy S24, inclusi plastica, vetro e alluminio riciclati, e ha introdotto componenti realizzati con cobalto e terre rare riciclati. Gli sforzi per ridurre l’impatto ambientale includono anche confezioni realizzate con carta riciclata al 100%. Aggiornamenti a lungo termine: Samsung offre 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza per garantire prestazioni ottimali a lungo termine.

La serie Galaxy S24 è disponibile in varie configurazioni e colori, con promozioni speciali per gli acquirenti che desiderano ottenere più spazio di archiviazione o valutazioni migliori per i loro dispositivi usati.

Questi sono i punti principali delle caratteristiche e delle offerte della serie Galaxy S24 presentata da Samsung Electronics.