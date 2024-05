Il ritorno di Valerio Scanu con il brano “Presente”

Valerio Scanu fa il suo atteso ritorno discografico con il brano intitolato “Presente“, sotto l’etichetta Natyloveyou. Questa emozionante canzone, disponibile su tutte le principali piattaforme di vendita digitale e streaming a partire da venerdì 19 gennaio, rappresenta un’esperienza musicale di forte impatto emotivo.

“Presente” è una canzone dichiaratamente evocativa e autobiografica che racconta con toni nostalgici il profondo rapporto tra un figlio e suo padre, un legame che supera la morte e continua a radicarsi nell’anima dell’artista originario della Sardegna.

La melodia e il canto pop rimangono i punti cardine dell’arte di Valerio Scanu, una delle voci più belle del panorama musicale italiano. L’artista continua a credere nel bel canto e a incidere brani senza tempo, dimostrando una scelta artistica precisa e controcorrente. “Si tratta di un inno commovente all’amore, al ricordo e alla resilienza di fronte a una perdita, con un messaggio di apprezzamento per la vita e per ciò che ci ha saputo donare,” racconta Scanu. Aggiunge: “In questo brano ho voluto, insieme ai miei autori, abbracciare i ricordi dell’infanzia mettendo in risalto il profondo legame con mio padre da cui ho colto molti insegnamenti.”

“Presente” non è solo una canzone, ma darà il titolo all’attesissimo album di inediti di Valerio Scanu, previsto per la pubblicazione nel corso dell’anno. Inoltre, un videoclip accompagnatore diretto da Marco Giacomozzi verrà rilasciato nei prossimi giorni.

Valerio Scanu, lanciato al grande pubblico dal talent-show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi” e vincitore della 60esima edizione del Festival di Sanremo, ha collezionato numerose soddisfazioni sia in campo musicale che televisivo. Il suo ritorno con “Presente” è destinato a catturare il cuore dei fan e ad affermare ulteriormente il suo posto di rilievo nella scena musicale italiana.