QVC Italia certificata UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

(Adnkronos) –

L’azienda ha ricevuto la certificazione UNI/ PdR 125:2022, unico standard in Italia sulla parità di genere



Milano, 18 gennaio 2024 – QVC Italia, leader video commerce (“vCommerce”) annuncia di aver ricevuto la certificazione governativa UNI/ PdR 125:2022 per la parità di genere. Un importante riconoscimento per la capacità dell’azienda nell’adottare misure concrete per colmare il divario di genere e garantire un ambiente di lavoro più inclusivo, in grado di creare valore attraverso la diversità e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale.

La certificazione UNI/PdR 125:2022 è il risultato di un intenso processo di audit interno condotto da RINA, ente certificatore attivo in più di 70 paesi, che ha attestato la coerenza delle attività dell’azienda seguendo il protocollo di riferimento. La certificazione, che rappresenta l’unico standard in Italia sulla parità di genere è stato introdotto nel 2022, vede QVC tra le aziende ad aver aderito e a essersi messe alla prova su queste tematiche.

La certificazione per la parità di genere è stata ottenuta in seguito all’esito della valutazione di parametri qualitativi e quantitativi riferiti a sei aree specifiche cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. “Siamo fieri di questo nuovo traguardo. La parità di genere è un valore che ci arricchisce e che contribuisce al successo della nostra organizzazione, supportandone la crescita sostenibile. La certificazione UNI/PdR conferma il valore dei risultati ottenuti in questo ampio percorso che abbiamo intrapreso verso la costruzione di un ambiente di lavoro più equo e inclusivo per tutti e tutte – afferma Anna Specchia, Director People Lead QVC Italia – Questo nuovo riconoscimento arriva a qualche mese dalla certificazione IDEM ricevuta lo scorso settembre. Si tratta, in questo caso, di un indice basato su un rigoroso metodo scientifico che prende in considerazione quattro dimensioni aziendali fondamentali: carriera, retribuzione, organizzazione e cultura”.

La certificazione rafforza un percorso già ben solido che vede Qurate Retail Group, il gruppo alla guida di QVC nel mondo, per il secondo anno consecutivo nel Gender-Equity Index (GEI)di Bloomberg. L’azienda ha ricevuto la certificazione UNI/ PdR 125:2022, unico standard in Italia sulla parità di genere

Milano, 18 gennaio 2024 – QVC Italia, leader video commerce (“vCommerce”) annuncia di aver ricevuto la certificazione governativa UNI/ PdR 125:2022 per la parità di genere. Un importante riconoscimento per la capacità dell’azienda nell’adottare misure concrete per colmare il divario di genere e garantire un ambiente di lavoro più inclusivo, in grado di creare valore attraverso la diversità e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale.

La certificazione UNI/PdR 125:2022 è il risultato di un intenso processo di audit interno condotto da RINA, ente certificatore attivo in più di 70 paesi, che ha attestato la coerenza delle attività dell’azienda seguendo il protocollo di riferimento. La certificazione, che rappresenta l’unico standard in Italia sulla parità di genere è stato introdotto nel 2022, vede QVC tra le aziende ad aver aderito e a essersi messe alla prova su queste tematiche.

La certificazione per la parità di genere è stata ottenuta in seguito all’esito della valutazione di parametri qualitativi e quantitativi riferiti a sei aree specifiche cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. “Siamo fieri di questo nuovo traguardo. La parità di genere è un valore che ci arricchisce e che contribuisce al successo della nostra organizzazione, supportandone la crescita sostenibile. La certificazione UNI/PdR conferma il valore dei risultati ottenuti in questo ampio percorso che abbiamo intrapreso verso la costruzione di un ambiente di lavoro più equo e inclusivo per tutti e tutte – afferma Anna Specchia, Director People Lead QVC Italia – Questo nuovo riconoscimento arriva a qualche mese dalla certificazione IDEM ricevuta lo scorso settembre. Si tratta, in questo caso, di un indice basato su un rigoroso metodo scientifico che prende in considerazione quattro dimensioni aziendali fondamentali: carriera, retribuzione, organizzazione e cultura”.

La certificazione rafforza un percorso già ben solido che vede Qurate Retail Group, il gruppo alla guida di QVC nel mondo, per il secondo anno consecutivo nel Gender-Equity Index (GEI)di Bloomberg.

Molte sono le attività e iniziative a supporto della strategia Diversity, Equity & Inclusion che Qurate Retail Group e QVC Italia portano avanti come la Women in Leadership Strategy. QVC Italia è attiva dal 2010, QVC e oggi conta 466 dipendenti di cui 37% uomini e 63% donne. La presenza femminile nella Senior Leadership è pari al 50% (anche il CEO è rappresentato da una figura femminile) è stata introdotta la strategia di recruiting per candidati eterogenei (Diverse Candidate Slates) che richiede l’inclusione di almeno due candidate donne in fase di selezione del personale e viene garantita la parità salariale a parità di mansione. Quanto descritto risponde ai valori dell’azienda legati ai concetti di equità, inclusione e senso di appartenenza. Principi essenziali affinché tutti si sentano rispettati e liberi di esprimere se stessi in modo autentico, favorendo al contempo un clima aziendale in grado di generare migliori performance di business e creare innovazione. E questo si riflette anche nell’offerta di contenuti che vengono proposti ogni giorno ai clienti attraverso una comunicazione che esalta la potenza della diversità in tutte le sue forme.

All’interno della strategia Diversity, Equity&Inclusion da segnalare inoltre il costante lavoro degli ERG (Employee Resource Group) che in QVC Italia sono nominati TMRG (Team Member Resource Group), gruppi di team member volontari che propongono, progettano e implementano iniziative su tematiche rilevanti per la comunità aziendale e sviluppano progetti concreti. Per la tematica specifica il TMRG “ItAlly” che si è fatto, tra le altre, promotore di questa importante iniziativa.

Su QVC



QVC è leader mondiale nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, moda, beauty, elettronica e gioielli e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità.

Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social.

QVC è parte di Qurate Retail GroupSM , il più grande player del vCommerce (video commerce) al mondo e comprende sei brand del settore retail come QVC, HSN, Ballard Designs®, Frontgate®, Garnet Hill® and Grandin Road® che offrono un’esperienza di shopping che mette al centro le relazioni personali.

QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.

Per saperne di più: corporate.qvc.it

Shop with Joy shop with QVC

Canale 32 digitale terrestre e tivùsat , QVC+, canale 132 tivùsat HD, canale 475 Sky e Sky HD, www.qvc.it

Ufficio Stampa QVC Italia:



PR&PRESS AD MIRABILIA:



Tel. 024382191 – qvc@admirabilia.it

Contatti:



Laura Sanfelici – sanfelici@admirabilia.it

Rebecca Bontempi – bontempi@admirabilia.it

QVC Italia



Sabrina Pigola – sabrina.pigola@qvc.com

Donatella Muntoni – donatella.muntoni@qvc.com