La Ford ha presentato la nuova generazione della Kuga, il SUV di grande successo che sta guidando la transizione verso la mobilità elettrificata. La Kuga è stata il veicolo ibrido plug-in (PHEV) più venduto in Europa nel 2021, e sembra destinata a confermare questo primato anche nel 2023. La nuova Kuga offre prestazioni superiori grazie ai suoi motori ibridi, una connettività cloud di ultima generazione e una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida che la rendono adatta a qualsiasi scenario, dai tragitti quotidiani ai viaggi più lunghi.

Prestazioni Eccezionali e Autonomia Elettrica

La nuova Ford Kuga, sviluppata e prodotta in Europa per i clienti europei, offre un’eccezionale autonomia elettrica nella sua versione PHEV, permettendo di percorrere fino a 69 km in modalità completamente elettrica. Questa autonomia può essere ricaricata sia durante la guida, sia utilizzando colonnine pubbliche o la presa domestica. La versione Full Hybrid, invece, offre il comfort di un motore elettrificato con un’autonomia che raggiunge i 900 km con un solo pieno di carburante. In ambito urbano, i clienti possono percorrere fino al 64% dei loro tragitti in modalità elettrica.

Prestazioni Elettrificate senza Compromessi

Sia la Kuga Plug-In Hybrid che la Kuga Hybrid AWD offrono prestazioni brillanti con emissioni ridotte, offrendo un’esperienza di guida elettrificata senza compromessi. La capacità di traino fino a 2.100 kg posiziona la nuova Kuga in cima alla sua categoria, rendendola in grado di trasportare roulotte e rimorchi in tutta comodità.

Jon Williams, General Manager di Ford Blue Europe, ha dichiarato: “La Ford Kuga è stata un successo sin dal suo lancio nel 2008. La nuova generazione è la migliore di sempre e stabilisce un nuovo punto di riferimento per prestazioni, connettività e comfort”.

Design Contemporaneo e Connettività All’Avanguardia

La Nuova Ford Kuga: Prestazioni Eccezionali, Connettività Avanzata e Assistenza Alla Guida Innovativa

La nuova Kuga presenta un design contemporaneo sia all’interno che all’esterno, con tre varianti: la raffinata Titanium, la sportiva ST-Line e la versatile Active. La barra luminosa “Coast to Coast LED” a tutta larghezza incornicia il nuovo design della griglia anteriore, mettendo in risalto l’emblema dell’Ovale Blu di Ford.

All’interno, la nuova Kuga è dotata del sistema di infotainment SYNC 4, che offre il doppio della potenza di calcolo rispetto al sistema precedente. Il SYNC 4 si integra perfettamente con gli smartphone, supporta la connettività 5G per un accesso rapido ai dati in cloud e offre la navigazione con avvisi sul traffico, meteo e pericoli. Il sistema include anche la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, oltre all’assistente vocale Alexa Built-in. SYNC 4 aiuta i conducenti a sfruttare al massimo la capacità di traino della nuova Kuga grazie alla funzione Trailer Connection Checklist, che facilita le connessioni sicure al rimorchio, e alla Trailer Tow Navigation, che seleziona percorsi sicuri tenendo conto delle dimensioni del veicolo e del traino.

Assistenza Alla Guida Innovativa

La nuova Kuga offre una vasta gamma di tecnologie avanzate di assistenza alla guida, garantendo viaggi più sicuri e confortevoli anche nelle condizioni più difficili. Il nuovo Adaptive Cruise Control di ultima generazione può attivare automaticamente i freni in prossimità di curve, incroci e nel traffico. Il sistema di telecamere a 360 gradi offre una visione aerea per facilitare il parcheggio, l’aggancio di un rimorchio o l’uso di un autolavaggio automatico.

Gli interni della nuova Kuga sono pensati per offrire praticità ed eleganza, con sedili scorrevoli nella seconda fila per aumentare lo spazio per le gambe o per creare spazio extra nel bagagliaio. I sedili comfort opzionali, approvati da AGR, forniscono il supporto necessario per viaggiare in totale comfort e ridurre la fatica sulla schiena.

La nuova Kuga introduce anche la versione Active, perfetta per chi cerca un design avventuroso e prestazioni superiori su terreni irregolari come sabbia o fango.

La tecnologia di illuminazione avanzata contribuisce a migliorare il comfort e la sicurezza con fari Full LED di serie e disponibilità di fari Matrix LED dinamici e predittivi. La nuova Kuga è prodotta nell’avanzato impianto Ford di Valencia, in Spagna, utilizzando tecnologie all’avanguardia come la stampa 3D e l’intelligenza artificiale per garantire elevati standard di qualità.

La nuova Ford Kuga è già disponibile per l’ordine, con le prime consegne previste in primavera.