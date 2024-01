Josh Radnor si è sposato, nozze per il Ted Mosby di ‘How I met your mother’

(Adnkronos) –

Ted Mosby si è sposato davvero. L’attore Josh Radnor, diventato famoso per la serie cult ‘How I met your mother’, sul suo profilo Instagram ha postato le foto del suo matrimonio avvenuto due settimane fa in piena bufera di neve.

“È stato un incredibile fine settimana pieno di beatitudine nevosa e travolgente”, ha scritto l’attore 49enne ringraziando tutti gli amici che hanno partecipato al lieto evento. Ma soprattutto ringraziando Jordana: “Non riesco a credere alla grande fortuna che ho di poter chiamare questa donna straordinaria mia moglie”.

La moglie della star di ‘How I met your mother’ è Jordana Jacobs, una psicologa di Brooklyn. I due si sono sposati il 6 gennaio a Cedar Lakes Estate, un campo estivo trasformato in uno spazio per eventi a Port Jervis, New York.