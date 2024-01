Il Caffè: Gabriele Guidi, Carlo Massarini e Fabio Troiano protagonisti della puntata del 20 gennaio su Rai 1

Il nuovo appuntamento con “Il Caffè” è ormai alle porte e promette di essere un’edizione speciale, pronta a deliziare i telespettatori con una miscela unica di cultura, musica e cinema. In onda sabato 20 gennaio alle 6.05 su Rai 1, il programma condotto da Pino Strabioli si conferma come un vero e proprio rituale per gli amanti delle arti e dello spettacolo.

La puntata di questa settimana accoglierà tre ospiti di grande spessore, ognuno con il suo stile unico. Ad aprire le danze sarà Gabriele Guidi, noto attore, regista e produttore, figlio di due icone del cinema italiano, Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Guidi presenterà il suo romanzo libro “Mimara”, promettendo emozioni e riflessioni profonde.

Ma “Il Caffè” non si ferma qui. Grazie al suo impegno in ambito culturale e al ricco patrimonio delle Teche Rai, il programma continuerà a stupire il pubblico con la musica dal vivo di Carlo Massarini. L’eclettico conduttore proporrà brani tratti dal volume “Vivo dal Vivo 2010 – 2023” e darà spazio al suo spettacolo live “Magical Mistery Story” con i The Beat Box, un’esperienza musicale unica.

L’appuntamento proseguirà con un tuffo nel mondo del cinema, grazie alla presenza di Fabio Troiano, attore di talento noto per la sua interpretazione in “Peripheric Love”, pellicola che ha conquistato il pubblico e la critica.

“Il Caffè” non è solo su Rai 1; potete seguirlo anche su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre, il sabato pomeriggio alle 18.15. Inoltre, per i fan del programma, è disponibile su Rai Play e, per chi preferisce l’ascolto, in podcast su Rai Play Sound.

Non perdete l’appuntamento con “Il Caffè” sabato 20 gennaio, un viaggio affascinante attraverso le arti e la cultura italiana, condotto da Pino Strabioli e con ospiti d’eccezione. Una puntata da non perdere!