Hyundai presenta la Nuova Bayon: Stile e Contenuti Rinnovati per Conquistare il Mercato

Hyundai ha fatto un passo avanti nel mondo dei SUV compatti presentando la Nuova Bayon, un’auto che si distingue per il suo stile innovativo e i contenuti aggiornati, mirati a catturare un numero ancora maggiore di clienti in cerca di una vettura pratica e moderna, ideale per la guida in città e dotata della spaziosità tipica di un SUV.

Design Distintivo e Moderno

La Nuova Bayon ha subito una rivoluzione nel design, conferendole un look distintivo e moderno che la rende ancora più affascinante. Le luci anteriori diurne a LED ora sono unite da una barra luminosa a LED, creando la firma luminosa “Seamless Horizon”. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato per conferire un aspetto più grintoso, con una griglia di nuova progettazione che enfatizza il suo carattere sportivo.

I cerchi da 16 e 17 pollici di nuova concezione e il profilo cuneiforme del montante C contribuiscono a migliorare ulteriormente l’estetica della vettura. Nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia accentuano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere da vero SUV del modello. Nel complesso, il mix di linee angolari e orizzontali, unitamente alle forme triangolari presenti nella carrozzeria e nell’architettura dei fari, conferisce alla Nuova Bayon un look robusto e contemporaneo.

Ampia Scelta di Colori

La Nuova Bayon offre una vasta gamma di colori esterni tra cui scegliere, tra cui i nuovi Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, abbinabili al tetto a contrasto in Phantom Black. Questa varietà di colori permette ai clienti di personalizzare la propria vettura e renderla unica.

Tecnologia Avanzata e Connettività

Gli interni della Nuova Bayon

Hyundai mette sempre al centro le esigenze dei clienti, e la Nuova Bayon non fa eccezione. Questo SUV urbano offre una tecnologia di bordo avanzata, con un cockpit digitale all’avanguardia e funzioni di infotainment di alto livello. Gli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) assicurano che il sistema di navigazione sia sempre aggiornato.

I clienti possono godere di un cluster LCD da 4,2 pollici e di uno schermo Audio Visual Navigation (AVN) da 10,25 pollici, entrambi dotati di Apple CarPlay e Android Auto wireless. La Nuova Bayon dispone anche di un cluster digitale configurabile da 10,25 pollici, insieme a un caricatore wireless e all’ultimo aggiornamento della telematica Bluelink®. La presenza di due porte USB-C, una anteriore e una posteriore, facilita la ricarica simultanea dei dispositivi tecnologici più recenti. La porta USB-A anteriore consente anche il trasferimento dei dati, permettendo ai passeggeri di collegare il proprio telefono al sistema di infotainment del veicolo. Inoltre, un sistema audio premium Bose, composto da otto altoparlanti, incluso un subwoofer, offre un’esperienza di ascolto di alta qualità.

Spazioso e Ben Illuminato

L’abitacolo della Nuova Bayon è spazioso e ben illuminato, progettato per massimizzare il comfort dei passeggeri. In questa nuova versione, tutte le luci interne sono state sostituite con la tecnologia a LED. Inoltre, la tecnologia di ambient lighting anteriore multicolore permette ai passeggeri di regolare il colore diffuso in abitacolo in base al proprio umore.

Sicurezza di Avanguardia

La Nuova Bayon è dotata di numerose funzioni di guida assistita per garantire la massima sicurezza. Il Lane Following Assist (LFA) mantiene il veicolo centrato nella sua corsia, mentre il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) emette avvisi e, se necessario, aziona i freni per prevenire collisioni con altre auto, pedoni e ciclisti. Questo sistema include anche una funzione di svolta, che può attivare i freni per evitare collisioni durante le svolte.

Il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) utilizza i dati del sistema di navigazione per regolare autonomamente la velocità durante la guida in autostrada o superstrada, mantenendo comunque la velocità impostata dal guidatore e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) monitora gli angoli ciechi e avvisa il conducente in caso di veicoli in prossimità. Se necessario, il BCA applica una frenata differenziata per evitare collisioni o ridurre i danni.

La Nuova Bayon è anche dotata di funzioni come il Driver Attention Warning (DAW), che rileva sonnolenza o distrazione del conducente, e il Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), che avvisa quando il veicolo davanti inizia a muoversi dopo una fermata.

Inoltre, la Nuova Bayon è dotata di eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, che avvisa automaticamente i servizi di emergenza in caso di apertura degli airbag in seguito a un incidente. Gli occupanti possono anche attivare manualmente questa funzione premendo un pulsante.

In conclusione, la Nuova Bayon di Hyundai offre un mix perfetto di stile, tecnologia, spaziosità e sicurezza. Con il suo design accattivante e le sue caratteristiche avanzate, è pronta a conquistare il cuore dei clienti in cerca di un SUV compatto e moderno.