Harry ritira causa per diffamazione contro il Mail on Sunday

(Adnkronos) –

Il principe Harry ha ritirato la causa per diffamazione contro l’editore del Mail on Sunday, Associated Newspapers. A far arrabbiare il principe era stato un articolo dell’edizione domenicale del Mail sul suo ricorso legale presso il ministero dell’Interno per i cambiamenti effettuati alla sua scorta di sicurezza dopo la decisione di abbandonare i doveri reali e il trasferimento in California.

Il ritiro della causa per diffamazione è avvenuto poche ore prima della scadenza fissata dal tribunale, si legge sul sito del Daily Mail. Il principe, viene precisato, potrebbe ora dover rimborsare le 250mila sterline di spese legali già impegnate dall’editore. Poco dopo, un portavoce dei Sussex ha spiegato che Harry intende concentrarsi sulla disputa con il ministero dell’Interno in modo da garantire la sicurezza della sua famiglia quando si trova nel Regno Unito.

Nella causa, Harry affermava che l’articolo lo aveva falsamente accusato di aver “mentito” e “cinicamente” tentato di manipolare l’opinione pubblica. Ma l’editore aveva risposto che era stata soltanto espressa “un’onesta opinione” senza causare “grave danno” alla reputazione del principe.