Gaia leader della classifica Earone Airplay Radio nella terza settimana 2024

Nel seguente articolo, esamineremo le canzoni più popolari nella settimana dal 12 gennaio 2024 al 18 gennaio 2024, secondo i dati di EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO. Scopriremo le tracce in vetta alla classifica e le tendenze emerse durante questo periodo.

Grandissimo successo per GAIA: il suo singolo “TOKYO” (Columbia Records/Sony Music Italy) raggiunge il primo posto della classifica EarOne conquistando così il titolo di brano più trasmesso dalle radio italiane della settimana.

Un traguardo che arriva a coronamento di un autunno ricco di soddisfazioni: GAIA si è infatti esibita portando on stage i suoi brani più iconici nell’opening act del tour nei palasport di Elodie e ha ricoperto il ruolo di doppiatrice in “Wish”, il lungometraggio di Natale Walt Disney Animation Studios, dimostrando ancora una volta di essere un’artista a 360 gradi.

Con le sue contaminazioni e sound travolgenti, GAIA con “TOKYO” porta sulla scena musicale un brano che trasmette un messaggio fortemente attuale: in un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni, “TOKYO” è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà. Attraverso questo nuovo singolo, scritto da GAIA stessa con Drast, che ne cura anche la produzione insieme a Golden Years, la cantautrice racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento.

1. TOKYO – GAIA

Tendenza: In salita

Posizione Precedente: 3

Picco di Classifica: 1

Artisti: Gaia Gozzi, Marco De Cesaris, Pietro Paroletti, Marco De Cesaris

Etichetta: Sony

La canzone “TOKYO” di GAIA si è posizionata al primo posto questa settimana, in un notevole salto dalla terza posizione. Il brano ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua melodia accattivante e le voci straordinarie degli artisti coinvolti.

2. Houdini – DUA LIPA

Tendenza: In discesa

Posizione Precedente: 1

Picco di Classifica: 1

Artisti: Kevin Parker, Caroline Ailin, Daniel Harle, Dua Lipa, Tobias Jesso Jr.

Etichetta: Warner

“Houdini” di DUA LIPA è scivolata dalla prima posizione alla seconda questa settimana. Nonostante ciò, rimane una delle canzoni più ascoltate, grazie alla collaborazione di talentuosi artisti e alla sua energia travolgente.

3. I Believe In Love Again – PEGGY GOU, LENNY KRAVITZ

Tendenza: In discesa

Posizione Precedente: 2

Picco di Classifica: 2

Artisti: Leonard Kravitz, Minji Kim

Etichetta: Spin-Go!

“I Believe In Love Again” di PEGGY GOU e LENNY KRAVITZ ha mantenuto una solida posizione nella top 3, nonostante la leggera diminuzione. La combinazione dei talenti musicali di questi due artisti continua a conquistare il pubblico.

4. Lil Boo Thang – PAUL RUSSELL

Tendenza: Stabile

Posizione Precedente: 4

Picco di Classifica: 4

Artisti: Paul Russell, Sean Cook, Maurice White, Al McKay

Etichetta: Sony

“Lil Boo Thang” di PAUL RUSSELL ha mantenuto la quarta posizione, dimostrando la sua costanza nella classifica. Questa traccia affascina gli ascoltatori con il suo ritmo coinvolgente e le voci ben armonizzate degli artisti.

5. Una Cosa Bene (feat. Coma_Cose) – ARTICOLO 31

Tendenza: In salita

Posizione Precedente: 7

Picco di Classifica: 5

Artisti: Alessandro Aleotti, Fausto Zanardelli, Francesca Mesiano, Vito Perrini, Wladimiro Perrini, Andrea Ottaviano Delalio, Gianmarco Monteforte, Walter Mariano

Etichetta: Sony

“Una Cosa Bene” di ARTICOLO 31, in collaborazione con Coma_Cose, è risalita alla quinta posizione. La traccia offre una combinazione unica di stili musicali che la rende irresistibile per un vasto pubblico.

6. greedy – TATE MCRAE

Tendenza: Stabile

Posizione Precedente: 6

Picco di Classifica: 6

Artisti: Amy Allen, Jasper Harris, Ryan Tedder, Tate McRa

Etichetta: Sony

La canzone “greedy” di TATE MCRAE si mantiene stabile alla sesta posizione. Il brano cattura l’essenza dell’arte musicale contemporanea e continua a piacere agli ascoltatori di tutto il mondo.

7. Euforia – ANNALISA

Tendenza: In discesa

Posizione Precedente: 5

Picco di Classifica: 2

Artisti: Annalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci

Etichetta: Warner

La traccia “Euforia” di ANNALISA è scesa alla settima posizione, ma il suo impatto emotivo rimane intatto. Questa canzone ha toccato il cuore di molti ascoltatori con le sue potenti espressioni musicali.

8. Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault) – TAYLOR SWIFT

Tendenza: In salita

Posizione Precedente: 14

Picco di Classifica: 8

Artisti: Taylor Swift, Jack Antonoff

Etichetta: Island

“Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)” di TAYLOR SWIFT è risalita alla ottava posizione, dimostrando il fascino eterno dell’artista. La sua voce distintiva continua a conquistare il pubblico.

9. Bruciasse Il Cielo – BLANCO

Tendenza: In discesa

Posizione Precedente: 8

Picco di Classifica: 1

Artisti: Davide Petrella, Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Etichetta: Island

“Bruciasse Il Cielo” di BLANCO è scesa alla nona posizione, ma il suo impatto iniziale è stato straordinario. Questa traccia ha affascinato gli ascoltatori con la sua intensità e l’abilità degli artisti coinvolti.

10. Terra bruciata – COEZ, FRAH QUINTALE

Tendenza: In salita

Posizione Precedente: 11

Picco di Classifica: 10

Artisti: Pietro Paroletti, Francesco Servidei, Silvano Albanese

Etichetta: Carosello / Warner

Chiudiamo la top 10 con “Terra bruciata” di COEZ e FRAH QUINTALE, che è salita alla decima posizione questa settimana. Questa traccia offre un’esperienza musicale unica che continua a guadagnare apprezzamenti da parte degli ascoltatori.

In conclusione, queste sono le canzoni più popolari secondo i dati di EARONE AIRPLAY RADIO PER PUNTEGGIO nella settimana dal 12 gennaio 2024 al 18 gennaio 2024. La musica continua a essere una forma d’arte straordinaria che ci unisce e ci emoziona, e queste tracce sono un esempio perfetto di ciò che la musica può offrire al mondo. Continuate ad ascoltare e ad apprezzare la musica che amate!