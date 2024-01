Fiorello sulle parole di Papa Francesco a VivaRai2!

Si avvia al termine la prima settimana del 2024 del popolare mattin show ‘VivaRai2!’, che sta riscuotendo successo con la sua solita dose di buonumore e notizie interessanti. Il carismatico conduttore Fiorello, affiancato da Biggio, Casciari, e la loro entusiasmante banda, continua a intrattenere il pubblico con la sua allegria travolgente. In questa giornata di giovedì, il programma ha iniziato la giornata con una serie di notizie del giorno, seguite da momenti di musica, balli e ospiti speciali.

Ciò che ha fatto sorridere il cast e il pubblico è una storia incredibile proveniente dall’India. Un’ambulanza è finita in una buca così profonda da sembrare incolmabile, con un uomo all’interno che era stato precedentemente dichiarato morto. Eppure, miracolosamente, l’uomo è tornato in vita durante questa straordinaria avventura. Fiorello non ha potuto fare a meno di commentare la notizia in modo sarcastico, scherzando sul fatto che la buca sembra averlo autodefibrillato quando era ormai vicino alla luce finale. L’uomo appena risvegliato ha persino chiesto se si trovasse a Roma. Il conduttore ha scherzato sulla sua paura personale di “andare in un abbattitore da sushi” prima della sua ora prevista.

La conversazione è poi passata alle recenti dichiarazioni del Papa, che ha affrontato il tabù del sesso definendo il piacere come “un dono di Dio”. Fiorello, con la sua tipica ironia, ha espresso la sua concordanza con le parole del Pontefice, sottolineando che crede che la vita sia dotata di tutti gli strumenti necessari per la riproduzione, anche per coloro che potrebbero non avere un partner. Ha enfatizzato che il Papa ha affermato che “la castità non è astinenza”, sottolineando che questo non dovrebbe essere considerato un tabù, ma un aspetto naturale della vita umana. Con un sorriso, Fiorello ha concluso scherzando sulla lussuria e il fatto che tutti si concedono un po’ di “sala giochi”.