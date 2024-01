Tre Film Disney e Pixar in Arrivo al Cinema nel 2024: Red, Soul e Luca

Nel 2024, il grande schermo si prepara a ospitare tre lungometraggi Disney e Pixar che faranno il loro debutto cinematografico. Si tratta di “Red,” uscito nel 2022, “Soul,” del 2020, e “Luca,” del 2021. Questi tre film regaleranno al pubblico un’esperienza magica e coinvolgente al cinema, prima dell’atteso arrivo di “Inside Out 2” nel 2024.

Red, Soul e Luca: Debutto al Cinema

Come consuetudine per i film Pixar, il pubblico potrà godersi un breve cortometraggio animato prima di ogni lungometraggio. “Red,” che arriverà nelle sale italiane il 7 marzo, sarà preceduto dal corto “SparkShort Kitbull.” “Soul,” che debutterà nelle sale italiane l’11 aprile, sarà accompagnato dal corto “SparkShort La Tana.” Infine, “Luca,” in uscita nelle sale italiane il 25 aprile, includerà il classico corto Pixar “Pennuti Spennati.”

Red – 7 marzo 2024

Il film Disney e Pixar “Red” porta in scena la storia di Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, alle prese con le sfide dell’adolescenza. Suo madre, Ming, è protettiva, se non un po’ autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia, situazione imbarazzante per un’adolescente come Mei. Ma c’è un particolare: ogni volta che Mei si emoziona (cosa che le capita spesso), si trasforma in un gigantesco panda rosso. Il film, diretto dalla vincitrice dell’Academy Award® Domee Shi (regista del cortometraggio Pixar “Bao”) e prodotto da Lindsey Collins (“Alla Ricerca di Dory”), è stato candidato all’Oscar e al Golden Globe come miglior film d’animazione. Non perdetelo! “Red” arriverà nelle sale italiane il 7 marzo 2024.

Il cortometraggio “SparkShort Kitbull” degli studi Pixar Animation, diretto da Rosana Sullivan e prodotto da Kathryn Hendrickson, racconta un improbabile legame che si sviluppa tra due creature: un gattino randagio estremamente indipendente e un pitbull. Insieme, scopriranno il significato dell’amicizia.

Soul – 11 aprile 2024

Cosa rende davvero una persona se stessa? Il lungometraggio Pixar “Soul,” vincitore del premio Oscar® come miglior film d’animazione, presenta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica delle scuole medie che ha l’opportunità unica di esibirsi nel miglior locale jazz della città. Tuttavia, un piccolo errore lo porta dalle strade di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di essere inviate sulla Terra. Joe cerca disperatamente di tornare alla sua vita, e per farlo si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Nel tentativo di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, Joe troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza. Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Pete Docter (“Inside Out,” “Up”), co-diretto da Kemp Powers (“Spider-Man: Across the Spider-Verse,” “One Night in Miami,” candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale) e prodotto dalla vincitrice dell’Academy Award Dana Murray (“Lou”), il film Disney e Pixar “Soul” ha anche vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora (colonna sonora originale di Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste), oltre ai Golden Globe® per il miglior film d’animazione e la miglior colonna sonora originale (Reznor, Ross, Batiste) e al GRAMMY® per la migliore colonna sonora per i media visivi (Reznor, Ross, Batiste). Non perdetelo! “Soul” arriverà nelle sale italiane l’11 aprile 2024.

Nel cortometraggio Pixar Animation Studios, vincitore dell’Academy Award®, “La Tana,” una giovane coniglietta intraprende un viaggio per costruire la tana dei suoi sogni, nonostante non abbia la minima idea di cosa stia facendo. Invece di mostrare le sue imperfezioni ai vicini, si caccia sempre più nei guai. Tuttavia, dopo aver toccato il fondo, impara che non c’è nulla di male nell’chiedere aiuto. “La Tana” è diretto da Madeline Sharafian e prodotto da Mike Capbarat, ed è parte del progetto “SparkShorts” di Pixar Animation Studios.

Luca – 25 aprile 2024

Ambientato in una splendida città di mare sulla Riviera italiana, il film d’animazione originale Disney e Pixar “Luca” racconta la storia di un giovane ragazzo che cresce durante un’estate indimenticabile, tra gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto è minacciato da un profondo segreto: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (“La Luna”) e prodotto da Andrea Warren (“Lava,” “Cars 3”), “Luca” è stato nominato all’Oscar e al Golden Globe come miglior film d’animazione. Non perdetelo! “Luca” arriverà nelle sale italiane il 25 aprile 2024.

Nel cortometraggio Pixar Animation Studios, vincitore dell’Academy Award®, “Pennuti Spennati,” uno stormo di uccellini si diverte alle spalle di un grosso uccello che cerca di unirsi a loro su un filo del telefono. Scritto e diretto da Ralph Eggleston e prodotto da Karen Dufilho-Rosen, “Pennuti Spennati” è stato iniz

ialmente proiettato prima del film Disney e Pixar “Monsters & Co.” nel 2001.