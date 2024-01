‘Domenica In’: Mara Venier Conduce un Episodio Ricco di Stelle e Musica il 21 Gennaio”

Domenica 21 gennaio, un appuntamento televisivo imperdibile attende gli spettatori di Rai1 e Rai Italia. Dalle ore 14 alle 17.10, direttamente dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la diciannovesima puntata della stagione 2023/2024 di ‘Domenica In’, il popolare programma condotto da Mara Venier.

L’episodio promette di essere un vero e proprio viaggio nell’universo musicale, ricco di ospiti d’eccezione e sorprese in studio. Il pubblico avrà l’occasione di rivivere momenti indimenticabili della musica italiana con un talk dedicato alla storia del ‘Festival di Sanremo’. Sul palco, alcuni degli artisti che hanno lasciato il segno nel prestigioso festival: da Albano a Bobby Solo, passando per Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte, Scialpi e Marino Bartoletti, questi ultimi non solo come cantanti ma anche in qualità di opinionisti e conoscitori della storia del Festival.

Il culmine dell’episodio sarà raggiunto con la presenza di Biagio Antonacci, che delizierà il pubblico esibendosi con alcuni dei suoi più grandi successi. Inoltre, presenterà il suo nuovo album ‘L’inizio’, già salito in cima alle classifiche a soli sette giorni dalla sua uscita il 12 gennaio. Una puntata che si preannuncia come un mix perfetto di nostalgia e novità musicali, sotto la sapiente conduzione di Mara Venier.