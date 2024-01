Diritto di rivalsa: cos’è, quando si applica e come tutelarsi

Il mondo delle assicurazioni è intriso di terminologie e concetti specifici che possono risultare complessi per i non addetti ai lavori e, spesso, non comprendere a pieno alcuni concetti può significare non riuscire a tutelarsi adeguatamente. Uno dei termini più ricorrenti in campo assicurativo è, ad esempio, quello di “diritto di rivalsa“: un aspetto importante ma a volte poco compreso dai contraenti che non sanno, al contempo, di potersi anche avvalere di uno strumento per evitarne l’esercizio. In questo articolo, esploriamo cos’è il diritto di rivalsa assicurativa, quando si applica e come gli assicurati possono tutelarsi in caso esso si verifichi.

Il diritto di rivalsa è una facoltà che viene conferita all’assicuratore per recuperare, in parte o totalmente, l’importo pagato a seguito di un sinistro se si verificano alcune particolari condizioni. In altre parole, se l’assicurato causa danni a terzi e l’assicuratore deve risarcire questi danni, l’assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato per il rimborso delle somme erogate se quest’ultimo non ha ottemperato a delle clausole comprese nel contratto.

Il diritto di rivalsa viene solitamente applicato quando l’assicurato è ritenuto responsabile di un sinistro, verificatosi in determinate condizioni, e l’assicuratore è chiamato a risarcire i danni a terzi. La rivalsa si applica, ad esempio:

In caso di guida in stato di ebbrezza;

In caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti;

In caso in cui alla guida ci sia un conducente non in linea con la tipologia di guida scelta.

Dopo aver pagato un risarcimento a seguito di un sinistro, l’assicuratore può attivare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato: ciò significa che l’assicurato è obbligato a rimborsare l’assicuratore, con l’importo che quest’ultimo ha corrisposto al terzo per il risarcimento. Questo può avvenire mediante richiesta diretta di rimborso o attraverso un incremento del premio assicurativo futuro per compensare la perdita subita dall’assicuratore.

Uno strumento a tutela dei contraenti è, tra le altre, la Rinuncia alla Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza, una clausola facoltativa che è possibile aggiungere all’Assicurazione auto online al momento della stipula della polizza. ConTe.it, distributore assicurativo del Gruppo Admiral, offre polizze che permettono di aggiungere questa clausola che, nello specifico, copre qualsiasi conducente alla guida, purché incluso nella tipologia di guida scelta in polizza.

Per tutelarsi dal diritto di rivalsa, gli assicurati possono inoltre adottare alcune precauzioni:

Valutare attentamente le polizze: prima di stipulare una polizza assicurativa, è essenziale leggere attentamente le clausole contrattuali. Comprendere le condizioni e le esclusioni della polizza può aiutare a evitare sorprese in caso di sinistro.

Guidare in modo virtuoso e prudente: adottare un comportamento responsabile alla guida o nel contesto coperto dall’assicurazione può ridurre il rischio di dover affrontare situazioni in cui si applichi il diritto di rivalsa. Rispettare le norme e le leggi contribuisce a mantenere una posizione di minor rischio.

Agire in buona fede: comunicare tempestivamente e in buona fede con la propria compagnia assicurativa è fondamentale. La trasparenza durante il processo di gestione del sinistro può contribuire a evitare complicazioni legate al diritto di rivalsa.

Il diritto di rivalsa assicurativa è un aspetto importante della dinamica tra assicurato e assicuratore. Comprendere quando e come si applica può aiutare gli assicurati a prendere decisioni informate e ad adottare comportamenti che riducano il rischio di rivalsa. La chiarezza nelle polizze, la guida responsabile e la comunicazione aperta con l’assicuratore sono fondamentali per navigare con successo in questo aspetto del mondo assicurativo. ConTe.it si distingue nel panorama assicurativo attuale per trasparenza, rapidità nella gestione delle pratiche, professionalità e ottimo rapporto qualità-prezzo: sono proprio questi i motivi che rendono questa realtà una delle più apprezzate dagli italiani, che si affidano a ConTe.it per essere sicuri di avere un reale supporto quando sono alla guida e in caso di necessità.